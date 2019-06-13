2019-06-13T17:14:29+03:00
Туризм

Лето 2019 в Турции: 5 новинок сезона в Анталье и на других курортах

Чем готовы порадовать на курортах Турции летом 2019 дорогих во всех смыслах гостей из России?
Юлия СМИРНОВАОксана КАЛЬНИНА
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Турция остается популярным местом отдыха у российских туристов.Турция остается популярным местом отдыха у российских туристов.Фото: Евгений САЗОНОВ
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В 2019 году в Турции ждут больше 6 миллионов российских туристов - и это будет рекорд, в прошлом году в стране кебабов и лукумов отдохнули 5,95 миллиона наших отпусков.

Вот 5 самых интересных новинок летнего сезона в Анталье и на других турецких курортах:

- в дорогих отелях отменяют системы маркирования гостей электронными браслетами. Не нужно будет ходить «помеченным» силиконовыми ремешками и изворачиваться, чтобы руки загорели равномерно. Таким образом отели показывают, что доверяют своим постояльцам.

- ответственное отношение к "Всё включено". В Турции запускают проект "Оранжевый флаг", цель которого - на 70% сократить количество пищевых отходов. В первую очередь менеджеров отелей и поваров научат более тщательно планировать закупки продуктов и меню. А с туристами будут вести агитационную работу, чтобы те накладывали в тарелки не больше, чем реально съедят. В отелях разместят плакаты и брошюры, о разумном отношении к питанию и экологии взрослым и детям будут напоминать аниматоры. Возможно, в каких-то гостиницах заменят тарелки на размером поменьше. Помнится, пару лет назад грозили штрафовать тех, кто набирает вкусностей с горкой, а потом не доедает. Реальностью это так и не стало. Сейчас о подобных строгостях даже не намекают. Для отелей участие в проекте "Оранжевый флаг" - добровольное. Впрочем, в АТОР говорят, что у большинства наших туристов он найдет поддержку: многие заботятся о здоровом питании, экологии, раздельном сборе мусора. И инициатива отелей вызовет скорее уважение, чем раздражение. Тем более что никаких реальных ограничений по количеству съеденного и выпитого она не предусматривает.

- В некоторых отелях класса премиум решили предоставлять гостям бесплатно такую услугу как «поздний выезд». Мол, не будем мелочиться, гость и так уже заплатил достаточно, может обедать, купаться и загорать в отеле в день отъезда до 18 часов.

- чартерные перевозки на самолетах авиакомпании Turkish Airlines, где даже в эконом-классе расстояние между креслами вполне комфортное, а питание на борту считается одним из лучших в Европе. Особенно по контрасту с тем, что все больше перевозчиков отказываются от бесплатного питания в полете.

- а как вам идея отправиться в Турцию на подводной лодке? Не прямо из России, конечно. А на экскурсию вдоль турецкого побережья из порта Антальи. Первая в стране туристическая субмарина называется Nemo Primero. Судно длиной 18,5 метров с панорамными иллюминаторами погружается на глубину до 110 метров - вместе с 44 экскурсантами и двумя членами экипажа на борту. Первый сезон Nemo уже отработала, в нынешнем собирается показать подводный мир 22 тысячам отдыхающих. В автономном плавании подлодка может провести до 10 часов. Экскурсия стоит 70 - 100 долларов с человека.

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Начнём, разумеется, с Турции. Почему разумеется? Потому что уже много лет подряд это не просто самый популярный зарубежный курорт, он реально вне конкуренции. Во всяком случае, после закрытия Египта. Судите сами: в Турции в прошлом году отдохнули почти 6 миллионов россиян (5,95 миллиона, если быть точными). И это рекорд за все годы, что наши отпускники летают в Анталью и на другие турецкие пляжи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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