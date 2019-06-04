Лето 2019 в Турции: Цены растут, спрос тоже

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ ТУРЦИИ

Начнём, разумеется, с Турции. Почему разумеется? Потому что уже много лет подряд это не просто самый популярный зарубежный курорт, он реально вне конкуренции. Во всяком случае, после закрытия Египта. Судите сами: в Турции в прошлом году отдохнули почти 6 миллионов россиян (5,95 миллиона, если быть точными). И это рекорд за все годы, что наши отпускники летают в Анталью и на другие турецкие пляжи.

А теперь давайте сравним. Каждая из других стран, тоже очень любимых российскими путешественниками, - Греция, Испания, Таиланд - приняла около миллиона гостей из России. Это как если бы в футбол турки обыграли греков со счетом 6:1 и испанцев с таким же. В футболе маловероятно, а вот в туризме расклад именно такой.

С Турцией можно сравнить и Крым. Там в 2018 году провели отпуск 6,8 миллиона россиян, судя по официальной статистике министерства курортов и туризма республики. Больше, чем в стране кебабов и лукумов. Но порядок тот же. При том, что для вояжа в Аланью или Мармарис нужен загранпаспорт, на поезде туда не доедешь, на своем авто по Крымскому мосту - тоже. Турция, очевидно, берет другим.

ДВА МИРА, ДВЕ АНТАЛЬИ

И в наступившем сезоне отпусков намерена завлечь на свои пляжи ещё больше россиян. И, конечно, ещё больше заработать на наших отпускных. Министерство культуры и туризма Турции уже отчиталось о первых рекордах. Даже в низкий сезон, с января по апрель 2019 года, на родину Ататюрка и Орхана Памука успели слетать 710 тысяч россиян - рост аж на 35% по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что о ровно таком уже увеличении турпотока по итогам зимы и весны говорят сейчас и в Крыму. Может, не только в Турции дело, но и в общих тенденциях на туристическом рынке?

- Люди готовы тратить деньги на отдых в Турции, - комментирует генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнёв. – Причем на отдых комфортабельный. Те, кто приезжал ранее в трехзвездочные отели, теперь выбирают четырехзвездочные. Те, кто ездил в 4 звезды – интересуются номерами в пяти звездах. В сегменте премиум-отдыха продажи идут на 10-15 процентов лучше прошлогоднего.

Как отмечают эксперты, путевки покупают даже несмотря на их подорожание – в среднем на 10 процентов.

Но есть и противоположный тренд: спрос растет как на роскошные отели, так и на самые бюджетные, с одной - двумя звёздами. Об этой особенности сезона рассказали эксперты портала онлайн-бронирования туров Слетать.ру. Отпускники стали обращать внимание и на отели, предлагающие из питания только завтраки либо завтраки с ужинами. Хотя традиционно в Турции наших туристов интересовало только "Все включено". Но более скромные в смысле питания варианты обходятся дешевле.

Получается, что туристы разделились на два мира, два детства, две Антальи - кто готов тратить и кто стремится максимально экономить.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ НА ПЛЯЖЕ - РОССИЯНИН

В самой Анталье радостно делятся и более свежей статистикой: к 15 мая там отдохнули уже 820 тысяч россиян, и опять же очевидный рост по сравнению с прошлым годом - на 30% (эти цифры приводит Ассоциация туроператоров России). Наши соотечественники уверенно занимают первое место среди гостей пляжной столицы Турецкой Ривьеры. Каждый третий загорающий - из России!

Впрочем, летом такого ажиотажного спроса на отдых в Турции туроператоры не ждут. Рассчитывают отправить на турецкие курорты на 10% больше отдыхающих. Весенние рекордные цифры объясняются, во-первых, ценами - в пик сезона они заметно выше, кому важно сэкономить, постарались передвинуть отпуска на межсезонье. Во-вторых, прекрасным климатом восточного Средиземноморья, где загорать гарантированно можно с апреля до ноября. А если море прохладное, то есть бассейны с подогревом. На черноморских курортах России пляжный сезон короче, и это тоже один из факторов популярности Турции.

ЧАРТЕРЫ ДАЖЕ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Но - вернёмся в лето. В Анталье уже 30-градусное пекло, море прогрелось до +24 градусов. А российские туроператоры отправляют своих клиентов прямыми рейсами аж из 46 городов страны, подсчитали в АТОР! От Хабаровска, Иркутска, Нижневартовска и Новосибирска до Архангельска, Калуги и Махачкала. Москва и другие крупнейшие воздушные гавани - само собой.

Чартеры привозят отдыхающих в 5 турецких аэропортов: Анталью, Аланью (аэропорт Газипаша), Даламан, Бодрум (эти три аэропорта - на Эгейском побережье). Выполняют рейсы 18 российских и зарубежных авиакомпаний. А общее число мест на бортах на 10% больше, чем в прошлом сезоне. Никуда не делись и регулярные рейсы - как в Анталью, так и в Стамбул с Анкарой.

И даже туры из Хабаровска, откуда в Анталью лететь 10 часов, раскупаются прекрасно, уверяют сотрудники туроператора Anex Tour. Хотя жителям Дальнего Востока отдых обходится практически вдвое дороже, чем отпускникам из Европейской части России (см. "Цена вопроса") - средний чек за тур из Хабаровска 165 тысяч рублей.

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