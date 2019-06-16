Скачки Монте-Карло: Юрий Антонов впервые за долгие годы вышел в свет с женщиной, а Кожевникова и Спиридонова «забыли» надеть блузки

Скачки «Гран При Монте-Карло», проходящие на Центральном Московском Ипподроме много лет пытаются стать важной вехой на карте светских событий столицы. Но, конечно, до Аскота нам далековато. Хотя если вспомнить фотографии пьяных леди, которые валяются в груде бутылок после британских скачек, хочется сказать - «и слава Богу». У нас как-то все чистенько и гламурно.

Скачки «Гран При Монте-Карло» проходят на Центральном Московском ИпподромеФото: Михаил ФРОЛОВ

Вип-персоны - самые настоящие: за главными столиками угощались Юрий Антонов, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Дмитрий Маликов. Рядом - «женский клуб», возглавляемый Еленой Малышевой и владелицей ЦУМа Аллой «гесс вер ай эм» Вебер. Судя по тому, какие внимательные взгляды бросала ведущая программы на лошадей и жокеев, вскоре нас может ждать новая программа «Жить здорово».

Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Без шляпФото: Михаил ФРОЛОВ

Многие, следуя дресс-коду, пришли в шляпках (Малышева свой головой убор держала в руках). Даже некоторые мужчины отличились. У Сергея Зверева на голове была «нарядная» корона, а Маликов надел бейсболку, на которой прозорливый человек легко мог прочесть посыл в «пешее эротическое».

Сергея Зверева на голове вместо шляпы коронаФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Антонов был совсем без шляпки, а вот его спутница поразила нарядной чёрной «розой» на голове. Надо сказать, это тот самый редкий случай, когда легенда советской и российской эстрады выходит в свет с женщиной. 74-летний Антонов в принципе ведёт затворнический образ жизни, выбираясь в свет или на собственные концерты, или же на важные мероприятия своих близких друзей. Последний раз такое было аж в 8 лет назад. Антонов говорил неоднократно, что жениться он больше не хочет.

Гостья в шляпке-накидке сицилийской вдовыФото: Михаил ФРОЛОВ

- Я три раза был женат. И с меня хватит. Женщины с характером меня вообще не интересуют. Характер пусть показывают где-нибудь на стороне, подальше от меня. Нормальная женщина должна быть мягкой, покладистой. Нужно уважать мужика и под него подстраиваться. А если этого нет, то семья заканчивается. Есть много женщин, которые нравятся мне на расстоянии: они очень индивидуальны и независимы. Можно дружить, общаться: «Привет – привет!» Но близко – нет, до свидания. Это наверняка великолепные любовницы и чудные подруги. Но только не жены.

А вот шляпка напоминает павлиний хвостФото: Михаил ФРОЛОВ

Дома певец, судя по интервью, проводит время с кошками, коих у артиста какое-то дикое количество. А вот на тусовках мэтр чаще всего с друзьями. Поэтому мы не могли не порадоваться тому, что Юрий Михайлович пришел на скачки в приятной компании.

Актриса Мария Кожевникова выбрала шляпку с вуалью и солидное декольтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, шляпки гостей были тем более выдающиеся, чем меньше эти гости были известны. Это как со стразами на ногтях - поверье гласит, что чем девушка «проще», тем затейливее ее маникюр. Например - «алые паруса» у, видимо, «Ассоль». Шляпка - будто полностью павлиний хвост в голове, шляпка-накидка сицилийской вдовы.

Шляпка «Алые паруса»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очень простая шляпка - «пирожок» с вуалью была у актрисы Марии Кожевниковой. Но солидное декольте делало маму троих детей похожей на горячую стюардессу из фильмов Тинто Брасса. Та же история у певицы Анастасии Спиридоновой. Она, как и Кожевникова, выбрала для выхода в свет брючный костюм, под который «забыла» надеть и белье и блузку (творческие люди такие рассеянные). Но с ее шляпкой желающих заглянуть к ней в декольте было не так уж и много: головной убор был украшен шипами дикобраза, которые могли бы минимум лишить вас глаза при стремительном приближении. У Натальи Подольской и Юлии Барановской были шляпки-таблетки, изящные и без «безуминки».

Певица Анастасия Спиридонова выбрала для выхода в свет брючный костюмФото: Михаил ФРОЛОВ

Надо сказать, ставками мало кто был озабочен, все же скачки - это больше предлог для звездной общественности, чем реальная забава. Мы заметили лишь как певец ВладимМир и его друзья пытались что-то выиграть в нескольких заездах. Маликов сообщил нам, что не стал тратить деньги на удачу:

- Я, наверное, не совсем игрок. Нет, ну я, конечно, игрок, но на фортепьяно у меня лучше получается.

Юлия Барановская заявила:

- Я могу сама сесть на лошадь и совершить забег, но вот ставки делать я не буду. Но надеюсь, что все делают ставки. На меня.

Надо сказать, мало кто «дожил» до финала и узнал имена победителей, скорее незнакомые с терминологией пугались, когда девушка металлическим голосом повторяла слова типа «в заезде принимает участие коренник Имитатор» К слову, хозяином этого коня является знаменитый российский сыровар Джон Кописки. А вот имя коня Рамзана Кадырова - Сильвер Страйк, принимавшего участие в пятой скачке, знали многие гости.

Много лет скачки «Гран При Монте-Карло» пытаются стать важной вехой на карте светских событий столицыФото: Михаил ФРОЛОВ

Но главное, что каждый получил, что хотел. Бизнесмены в ложах выиграли свои денежки или же проследили за тем, как скачут их лошадки. Звезды получили красивые фотографии, лошадки - свои морковки. Народ поглазел на артистов, тем более, что за денежки оказаться рядом с кумиром можно было за весьма скромные деньги. Самый дешевый входной билет стоил 500 рублей. А вот возможность посидеть с артистами в одном шатре и получить ресторанное обслуживание - 30 000 «деревянных».

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