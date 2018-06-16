Красавица дочь Анны Седоковой затмила маму на скачках «Гран При Радио Монте-Карло»

СЕГОДНЯ 19:35 2018-06-16T19:48:24+03:00

В субботу на Центральном Московском ипподроме прошло одно из самых ярких светских событий начала лета – скачки «Гран При Радио Монте-Карло». Погода благоволила: столичная прохлада в этот день сменилась ярким солнцем и жарой, так что положенные по дресс-коду шляпки оказались весьма кстати. Как известно, знаменитости приходят на скачки не столько, чтобы посмотреть на лошадей, а чтобы себя показать – и им это с блеском удалось. Хотя по сравнению с предыдущими годами состав гостей заметно поредел (кто-то уехал в отпуск, а кто-то отправился смотреть футбол и болеть за любимые команды на ЧМ-2018), самые верные поклонники скачек все же были здесь.

Главной приглашенной звездой стала британская поп-дива Софи-Эллис Бекстор. Вопреки дресс-коду английская певица обошлась без шляпки, ограничившись вполне соответствующим моменту и погоде легким сарафаном с цветочным принтом. Сверкнув вытатуированным на предплечье сердечком, Софи смешалась с толпой зрителей.

Самой яркой гостьей скачек была единодушно признана Анна Седокова. Певица, родив третьего ребенка и расставшись с его состоятельным отцом, по традиции находится в активном поиске. Поэтому все атрибуты роковой соблазнительницы были при ней: сексуальное алое платье с глубоким декольте не скрывало пышного бюста, а разрез от бедра обнажал стройные ноги. Впрочем, основное внимание в этот день привлекла отнюдь не Седокова, а ее дочь Алина Белькевич, которая впервые вышла в свет вместе с мамой. 14-летняя девушка заметно подросла: Алина обесцветила волосы и стала блондинкой, чему ее мама, видимо, не сопротивлялась. В отличие от Седоковой ее наследница выбрала достаточно скромный наряд – черный костюм с алой шапочкой.

Дочка Анны Седоковой выбрала менее открытый наряд, чем у ее мамы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Зара сделала ставку на ретро-стиль: платье с многочисленными оборками и миниатюрная шляпка с круглыми полями напоминают наряды начала прошлого века. Певицу редко подводит вкус, и в этот раз она тоже вполне гармонично смотрелась на трибунах ипподрома.

Импозантный Филипп Киркоров был словно денди лондонский одет: артист изменил свом любимым стразам, с ног до головы облачившись в респектабельную британскую клетку.

phkdigest #Repost @radiomontecarlo Элегантный Филипп Киркоров

Тягаться с Филиппом Бедросовичем в элегантности мог разве что Дмитрий Маликов: 48-летний новоиспеченный отец тоже сделал ставку на британский стиль и выбрал костюм-тройку в шотландскую клетку. В 24-градусное тепло в таком наряде было явно жарковато, но если Дмитрий и потел под тремя слоями натуральной шерсти, то, как истинный джентльмен, не подавал вида.

Дмитрий МаликовФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один записной модник московской тусовки Сергей Зверев временно оставил дома розовую корону со стразами и сменил ее на благообразную круглую пасторскую шляпу. Мрачновато-благопристойный головной убор резко контрастировал с украшенными «брюликами» очками и ботинками-копытами, которые поющий стилист обычно надевает, чтобы казаться выше ростом.

Сергей ЗверевФото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин тоже оделась слегка не по погоде, и пока другие чаровница шоу-бизнеса сверкали оголенными плечами, позировала в закрытом платье-футляре с принтом «куриная лапка». Дополнила образ сумочка-шар от Chanel.

Девушки из группы «Фабрика» остались верны себе и оделись в платья одинаковых фасонов и совершенно идентичные шляпки и кожаные куртки-косухи. Таков удел всех девичьих групп: захочешь проявить индивидуальность, а строгий продюсер тут же велит тебе не выделяться.

Группа "Фабрика"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-подруга Федора Шаляпина Анна Калашникова напоминала гламурную курочку: модель выбрала эффектное серебристое платье, украшенное перьями, и шляпку в том же стиле.