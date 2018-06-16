2018-06-16T19:48:24+03:00
Звезды

Красавица дочь Анны Седоковой затмила маму на скачках «Гран При Радио Монте-Карло»

14-летняя Алина отвлекла внимание публики от глубокого декольте певицы [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Анна Седокова вывела в свет подросшую дочь Алину.Анна Седокова вывела в свет подросшую дочь Алину.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу на Центральном Московском ипподроме прошло одно из самых ярких светских событий начала лета – скачки «Гран При Радио Монте-Карло». Погода благоволила: столичная прохлада в этот день сменилась ярким солнцем и жарой, так что положенные по дресс-коду шляпки оказались весьма кстати. Как известно, знаменитости приходят на скачки не столько, чтобы посмотреть на лошадей, а чтобы себя показать – и им это с блеском удалось. Хотя по сравнению с предыдущими годами состав гостей заметно поредел (кто-то уехал в отпуск, а кто-то отправился смотреть футбол и болеть за любимые команды на ЧМ-2018), самые верные поклонники скачек все же были здесь.

Главной приглашенной звездой стала британская поп-дива Софи-Эллис Бекстор. Вопреки дресс-коду английская певица обошлась без шляпки, ограничившись вполне соответствующим моменту и погоде легким сарафаном с цветочным принтом. Сверкнув вытатуированным на предплечье сердечком, Софи смешалась с толпой зрителей.

Софи-Эллис Бекстор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Софи-Эллис БексторФото: Михаил ФРОЛОВ

Самой яркой гостьей скачек была единодушно признана Анна Седокова. Певица, родив третьего ребенка и расставшись с его состоятельным отцом, по традиции находится в активном поиске. Поэтому все атрибуты роковой соблазнительницы были при ней: сексуальное алое платье с глубоким декольте не скрывало пышного бюста, а разрез от бедра обнажал стройные ноги. Впрочем, основное внимание в этот день привлекла отнюдь не Седокова, а ее дочь Алина Белькевич, которая впервые вышла в свет вместе с мамой. 14-летняя девушка заметно подросла: Алина обесцветила волосы и стала блондинкой, чему ее мама, видимо, не сопротивлялась. В отличие от Седоковой ее наследница выбрала достаточно скромный наряд – черный костюм с алой шапочкой.

Дочка Анны Седоковой выбрала менее открытый наряд, чем у ее мамы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочка Анны Седоковой выбрала менее открытый наряд, чем у ее мамы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Зара сделала ставку на ретро-стиль: платье с многочисленными оборками и миниатюрная шляпка с круглыми полями напоминают наряды начала прошлого века. Певицу редко подводит вкус, и в этот раз она тоже вполне гармонично смотрелась на трибунах ипподрома.

Зара Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗараФото: Михаил ФРОЛОВ

Импозантный Филипп Киркоров был словно денди лондонский одет: артист изменил свом любимым стразам, с ног до головы облачившись в респектабельную британскую клетку.

phkdigestphkdigest
#Repost @radiomontecarlo Элегантный Филипп Киркоров
48 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Тягаться с Филиппом Бедросовичем в элегантности мог разве что Дмитрий Маликов: 48-летний новоиспеченный отец тоже сделал ставку на британский стиль и выбрал костюм-тройку в шотландскую клетку. В 24-градусное тепло в таком наряде было явно жарковато, но если Дмитрий и потел под тремя слоями натуральной шерсти, то, как истинный джентльмен, не подавал вида.

Дмитрий Маликов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий МаликовФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один записной модник московской тусовки Сергей Зверев временно оставил дома розовую корону со стразами и сменил ее на благообразную круглую пасторскую шляпу. Мрачновато-благопристойный головной убор резко контрастировал с украшенными «брюликами» очками и ботинками-копытами, которые поющий стилист обычно надевает, чтобы казаться выше ростом.

Сергей Зверев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей ЗверевФото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин тоже оделась слегка не по погоде, и пока другие чаровница шоу-бизнеса сверкали оголенными плечами, позировала в закрытом платье-футляре с принтом «куриная лапка». Дополнила образ сумочка-шар от Chanel.

Жасмин Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЖасминФото: Михаил ФРОЛОВ

Девушки из группы «Фабрика» остались верны себе и оделись в платья одинаковых фасонов и совершенно идентичные шляпки и кожаные куртки-косухи. Таков удел всех девичьих групп: захочешь проявить индивидуальность, а строгий продюсер тут же велит тебе не выделяться.

Группа &quot;Фабрика&quot; Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа "Фабрика"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-подруга Федора Шаляпина Анна Калашникова напоминала гламурную курочку: модель выбрала эффектное серебристое платье, украшенное перьями, и шляпку в том же стиле.

Анна Калашникова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Самые неожиданные звёздные болельщики: как поддерживали российскую сборную Николай Басков, Денис Мацуев, Данила Козловский и Алла Пугачева
Примадонна смотрела матч в замке, Киркоров сообщал зрителям счёт на своём концерте, а Басков болел за сборную на трибунах
Новости 24
Силуанов: кабмин направит средства от повышения НДС на социальные нужды
В базе Госдумы РФ опубликован законопроект об изменениях в пенсионной системе
В Москве такси въехало в толпу людей
Американские СМИ рассказали о последней провокации НАТО относительно России
В Афганистане в результате взрыва погибли не менее 17 человек
В правительстве пообещали, что будут учтены все аспекты обсуждения пенсионной реформы Российской трехсторонней комиссией
Исландия на ЧМ-2018 сенсационно вырвала ничью 1:1 у Аргентины после того, как Месси не забил пенальти
В ДНР заявили, что при обстреле Зайцево ВСУ испытали американскую систему наземной разведки
Индия отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из США
Роскомнадзор заблокировал нелегальные спортивные трансляции
Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Первый тайм матча Аргентина - Исландия на ЧМ-2018 завершился вничью 1:1
На Украине остановил работу один из крупнейших заводов "Днепразот"
Италия отказалась принять еще два судна с нелегальными мигрантами из Африки
В Пентагоне признали превосходство российского вертолета Ми-17 над американским UH-60 Black Hawk
Украинские силовики в Донбассе принудили к посадке двухместный гражданский самолет