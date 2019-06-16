2019-06-16T23:11:22+03:00
Общество

Красотки из российской глубинки устроили фурор на французской гонке в Ле-Ман

Сексизм и европейское равенство полов диктует отказ от «использования женской красоты». И только русская команда «G-Drive racing» не отступает от традиций
Дина КАРПИЦКАЯ
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Пилотов русской команды «G-Drive racing» на гонках всегда сопровождают шикарные девушки. Фото: G-Drive Racing mediaПилотов русской команды «G-Drive racing» на гонках всегда сопровождают шикарные девушки. Фото: G-Drive Racing media
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Болиды болидами. Но если рядом с ними стоят стройные красотки в вызывающих нарядах, то вдвойне же приятно. И такие девушки всегда присутствовали на гонках. Так называемые грид гёрл (от английского Grid girl, где grid - стартовая решетка). Их функция - красиво стоять, держать над пилотами зонтик, если это необходимо. Вручать награды, улыбаться фанатам и просто украшать своим видом гонку.

Традиция эта зародилась в 1969 году в Японии, когда лицом крупной нефтяной компании стала модель Роса Огава. С тех пор так и повелось. Между прочим в Японии грид-гёрл - официальная профессия, включённая в реестр.

Но в последнее время пошла тенденция отказываться от девушек на гонках. Началось все с «Формулы-1». Говорят, повлияла на это ревнивая супруга одного из функционеров. А может, просто сексизм и равенство полов. Но на «Формуле-1» грид гёрл нет. Почти не было их и на знаменитой французской гонке «24 часа Ле-Ман». Только русская гоночная команда «G-Drive Racing» не стала отходить от традиций.

Красотки понравились и другим мужчинам, приехавшим на «24 часа Ле-Ман». Фото: G-Drive Racing media

Красотки понравились и другим мужчинам, приехавшим на «24 часа Ле-Ман». Фото: G-Drive Racing media

Четыре красотки из Нижнего-Новгорода сопровождали команду во всех знаковых мероприятиях в Ле-Мане.

И порадовали и поддержали они не только наших гонщиков. Но и всех остальных мужчин, приехавших на «24 часа Ле-Ман».

Четыре красотки из Нижнего-Новгорода сопровождали команду во всех знаковых мероприятиях в Ле-Мане Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Четыре красотки из Нижнего-Новгорода сопровождали команду во всех знаковых мероприятиях в Ле-МанеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Нам просто прохода не давали, - рассказала «КП» главная из русской команды грид-гёрл Ирина Романова. - Все хотели сфотографироваться, познакомиться. Это было удивительно, потому что в России на гонках уже давно никто не обращает на нас такого пристального внимания. Присутствия грид гёрл на соревнованиях у нас как бы порядке вещей. Ну зато у нас каждый, кто подходит, спрашивает телефончик, как будто мы не на работе, а просто гуляем и знакомимся. Здесь же во Франции чувствуется, что к нашей профессии относятся с уважением и пиететом.

Девушки порадовали и поддержали не только наших гонщиков Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Девушки порадовали и поддержали не только наших гонщиковФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Ирина - профессиональная грид гёрл, это её основная работа. Она как администратор подбирает девушек, готовит им форму, организует переезды у месту гонки.

- Иногда грид гёрл и дают старт заездам. Видели, наверное, как на старт, стоя между двух машин, девушка машет флагом.

- А это не опасно? ЧП не бывало?

- Нет. Один раз только я помню, как пару лет назад на русской дрифт гонке грид герл выпала из машины. Она сидела в окне гоночной машины на праздничном мероприятии и махала руками. Пилот резко повернул, она не удержалась и упала на асфальт. Очень сильно повредила подбородок, ей даже сделали несколько операций.

- Ужас. А какие хорошие истории есть? Может замуж кто-то за гонщиков выходит?

- Да, конечно. Я лично выдала за гонщиков замуж двух подруг из команды. Одна в Москве сейчас живёт и скоро станет мамой.

Гоночная команда «G-Drive Racing» не стала отходить от традиций Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Гоночная команда «G-Drive Racing» не стала отходить от традицийФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сама Ирина не замужем. Так же как её коллеги по команде грид гёрлз, сопровождающих “G-Drive Racing”.

УльянаКлимина в обычной жизни визажист и сотрудник строительной компании. Валерия Солдатова- биохимик. Анастасия Лебедева занималась ресторанным бизнесом.

Все девушки признаются, что участие в гонках для них - приятное хобби.

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В воскресенье завершилась 87-я по счету гонка во французском городке Ле-Ман. Русская команда “G-drive racing” лидер в своем классе - уверенно держалась на первом месте. Но на последних часах соревнований что-то пошло не так (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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