Ко Всемирному дню донора ВКонтакте и DonorSearch создали приложение для поиска доноров в разных городах

14 июня, во Всемирный день донора, ВКонтакте и проект DonorSearch.org запустили сервис на платформе VK Mini Apps, в котором пользователи смогут указать свою группу крови и поделиться этой информацией с друзьями. Акция проходит во всех городах России и призвана привлечь внимание к донорству и вдохновить людей сдавать кровь. Заполненные анкеты помогут сформировать базу доноров. Благодаря этому сервис сможет отправлять уведомления, если в городе участника акции появится потребность в его группе крови.

В ходе акции также будет определён самый отзывчивый город России. Чтобы поддержать свой город, пользователю нужно указать группу крови в сервисе «День донора 2019». После этого он сможет поделиться результатами на своей странице с хештегом #МояКровьТечётВГороде (например,#МояКровьТечётВКазани) и узнать, у кого из друзей аналогичные характеристики. Город, который поддержит самый высокий процент жителей, станет самым отзывчивым. Его объявят 21 июня в сообществе DonorSearch.org (vk.com/donorsearch).

Сервис «День донора 2019» доступен по ссылке: vk.com/app7020755

ВКонтакте и DonorSearch уже в третий раз запускают совместный проект ко Всемирному дню донора. Это позволило увеличить базу действующих и потенциальных доноров — свои данные уже внесли более 4,5 миллионов пользователей ВКонтакте.

Ранее ВКонтакте обновила платформу сторонних приложений: с помощью VK Mini Apps (ранее называлась VK Apps) разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и работают прямо ВКонтакте. Приложения помогают узнать результаты ЕГЭ, изучать ПДД, получать кешбэк за покупки, приобретать горящие туры, искать работу и многое другое. Сервисы, прошедшие проверку Команды ВКонтакте, доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».