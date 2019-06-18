Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.

Принц Гарии несколько лет надеялся на отношения с бывшей женой Брэда Питта. Дженнифер Энистон настолько нравилась члену королевской семьи, что он ради артистки был готов на все.

Принц Гарри запал на Энистон после того, как она появилась полностью обнаженной и в одном галстуке на обложке журнала GQ в 2009 году. Тогда герцогу Сассекскому удалось раздобыть ее номер телефона, после чего он начал буквально атаковать Энистон сообщениями и звонками.

harryheartsmeghan Принц Гарри был влюблен в Дженнифер Энистон

Гарри не стеснялся своих чувств. Он признавался в любви и обещал бросить весь мир к ногам актрисы. Однако та оказалась непреклонной. Свой отказ идти на свидание с внуком Елизаветы II знаменитость объяснила разницей в возрасте. Принц младше Джен на 16 лет.

Член королевской семьи несколько лет надеялся на близкое знакомство со звездой. Он боготворил ее, а в кругу своих друзей называл не иначе как "настоящей принцессой", пишет Express. Правда, представители Энистон отрицают эту информацию.

Кстати, дедушка принца Гарри, герцог Эдинбургский, вряд ли бы одобрил пылкие чувства внука к Энистон. Мало кто знает, но он ведь был против женитьбы наследника на Меган Маркл. "С актрисами выходят в свет, но не женятся на них", - сказал, как отрезал, принц Филипп, который славится свои острым языком.