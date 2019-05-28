Дженнифер Энистон рассказала, почему на самом деле у них с Брэдом Питтом не было детей

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты пять лет, однако у актеров не было детей. Ходили слухи, что артистка отказалась от рождения наследников, так как ее беременность могла бы помешать карьере. Однако сейчас звезда опровергла домыслы, расставив все точки над "i".

Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее не было детей в браке с Брэдом Питтом. Она решительно опровергла версию о том, что предпочла карьеру вместо дома, полного малышей.

50-летняя актриса прямо заявила, что это Питт ввел в заблуждение всех, рассказывая небылицы о том, как он безумно хотел стать отцом, а Дженнифер ему отказала. "Я ни разу в жизни не говорила, что не хочу иметь детей! Я бы никогда не отказался от этого опыта ради карьеры", - возмущенно заявила Дженнифер. Она добавила, что это Питту в то время дети были не нужны.

Сторону актрисы приняли и некоторые из друзей Брэда. "В то время Питт много говорил о детях, однако для него это были всего лишь разговоры. А Энистон действительно хотела наследников. Но Брэд так и не собрался осчастливить ее ребенком. Похоже, ему было очень удобно выглядеть несчастным мужем, жена которого никак не хочет рожать и который имеет полное право ее оставить, чтобы уйти к другой, то есть к Джоли!", - цитирует одного из приятелей актера irishmirror.ie.

Дженнифер по-прежнему не против стать мамой. Однако твердо уверена - чтобы почувствовать себя цельной личностью, женщине не обязательно рожать.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году после пяти лет совместной жизни. Актер изменил супруге с Анджелиной Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".