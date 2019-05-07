"О, Боже!": Питт сбежал от папарацци после вопроса о воссоединении с Энистон

Брэда Питта на улице подловил назойливый папарацци. Светский хроникер устроил 55-летнему актеру настоящий допрос.

В Лос-Анджелесе ничего не подозревающий Брэд Питт легкой спортивной походкой шел к своему белоснежному автомобилю, когда внезапно до него донесся вопрос репортера. "А это правда, что вы с Энистон сошлись?", - спросил звезду светский хроникер.

portalestrelando Питт убежал после вопроса о воссоединении с Энистон

Брэд Питт от неожиданности сначала опешил. "О, боже мой", - от души рассмеялся актер. Репортер успел сделать несколько снимков Брэда. После этого репортер осыпал Питта комплиментами по поводу его внешнего вида.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707386" frameborder="0"></iframe> Бред Питт сбежал от папарацци.

Актер все же поспешил ретироваться. Он сел в припаркованный у дороги автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, пишет Daily Mail.

Слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон начали муссироваться после того, как в феврале этого года 55-летний актер неожиданно посетил вечеринку по случаю 50-летия бывшей жены. Очевидцы утверждали, что он не только поздравил экс-супругу с днем рождения, но и принес ей свои извинения за слишком скоропалительное расставание. По словам инсайдеров, Брэд долгие годы чувствовал перед ней вину. Говорят, Джен его простила.

vintageornow Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в июле 2000 года

Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в июле 2000 года, а развелись в октябре 2005-го. Причиной стал бурный роман Брэда с Анджелиной Джоли. Долгое время пара скрывала свои отношения, однако в 2006 году все же официально подтвердила эти слухи. Позже они поженились. Сейчас же Брэд официально свободен. Недавно он развелся с Джоли. В свою очередь, Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру в 2018 году.