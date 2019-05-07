2019-05-07T21:09:37+03:00
Звезды

"О, Боже!": Питт сбежал от папарацци после вопроса о воссоединении с Энистон

Актер рассмеялся на предложение сойтись с бывшей женой [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 годуБрэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 годуФото: EAST NEWS
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Брэда Питта на улице подловил назойливый папарацци. Светский хроникер устроил 55-летнему актеру настоящий допрос.

В Лос-Анджелесе ничего не подозревающий Брэд Питт легкой спортивной походкой шел к своему белоснежному автомобилю, когда внезапно до него донесся вопрос репортера. "А это правда, что вы с Энистон сошлись?", - спросил звезду светский хроникер.

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Питт убежал после вопроса о воссоединении с Энистон
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Брэд Питт от неожиданности сначала опешил. "О, боже мой", - от души рассмеялся актер. Репортер успел сделать несколько снимков Брэда. После этого репортер осыпал Питта комплиментами по поводу его внешнего вида.

Бред Питт сбежал от папарацци.

Актер все же поспешил ретироваться. Он сел в припаркованный у дороги автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, пишет Daily Mail.

Слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон начали муссироваться после того, как в феврале этого года 55-летний актер неожиданно посетил вечеринку по случаю 50-летия бывшей жены. Очевидцы утверждали, что он не только поздравил экс-супругу с днем рождения, но и принес ей свои извинения за слишком скоропалительное расставание. По словам инсайдеров, Брэд долгие годы чувствовал перед ней вину. Говорят, Джен его простила.

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в июле 2000 года
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в июле 2000 года, а развелись в октябре 2005-го. Причиной стал бурный роман Брэда с Анджелиной Джоли. Долгое время пара скрывала свои отношения, однако в 2006 году все же официально подтвердила эти слухи. Позже они поженились. Сейчас же Брэд официально свободен. Недавно он развелся с Джоли. В свою очередь, Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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