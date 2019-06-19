2019-06-19T15:48:01+03:00
Политика

Депутат Рады Дмитрий Тымчук случайно застрелился из своего пистолета

Один из главных украинских военных пропагандистов умер, чистя наградной пистолет
Дмитрий СТЕШИН
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Дмитрий Тымчук.Дмитрий Тымчук.Фото: YouTube
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Общественность, уже наученная липовой смертью Аркадия Бабченко, к сообщению о гибели Дмитрия Тымчука отнеслась поначалу настороженно. И только после поста экс-министра МВД Украины Антона Геращенко, поверила в смерть народного депутата.

Геращенко сообщил: «Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук».

В 2014 году, Дмитрий Тымчук вынес на себе всю тяжесть украинской информационное войны на Донбассе. Родившийся в Чите выпускник Львовского высшего военно-политического училища, был не любителем, а настоящим профессиональным пропагандистом. И еще, как рассказывали его сослуживцы, очень любил, дословно, «баловаться и играться с оружием». И пистолет, который стал причиной его смерти, Дмитрий Тымчук долго выпрашивал и вымаливал. Наконец, наградили.

Первым о смерти Тымчука сообщил депутат Рады Антон Геращенко.

Первым о смерти Тымчука сообщил депутат Рады Антон Геращенко.

Было за что, положа руку на сердце. С началом боевых действий на Донбассе, Тымчук возглавил группу «Информационное сопротивление», основной задачей которой было, дословно: «распространение оперативной информации относительно российского вторжения на Украину». Во время летних боев Дмитрий Тымчук стал чуть ли не официальным спикером ВСУ. Выступал всегда в каске, даже находясь за 100 километров от линии фронта, за что получил первое прозвище: «Каска Тымчука». Объективно, сложно обвинять пропагандиста в том, что он выдает недостоверную информацию и скрывает поражения. Но, как учил Геббельс, правду и ложь нужно смешивать в определенных пропорциях. Тымчук про это не знал, и постоянно выдавал в эфир победный бой барабанов и рев фанфар. Например, Донецк и Луганск он обещал взять за шесть дней:

«Пять-шесть дней, это я беру ещё такой средний сценарий. В оптимистичном сценарии, учитывая небольшое расстояние до границы, все может быть намного быстрее». Он обещал защитникам Горловки – «котел» и уверял всех, что «котел» в Дебальцево невозможен. Обвинял ГРУ в нападении на украинское консульство в Ростове и объявлял удары украинской авиации по Луганску и Снежному "российскими авиаударами".

В конце лета 2014 года, когда потери украинской армии стали просто ужасающими, каждое сообщение Дмитрия Тымчука заканчивалось оптимистической фразой: «Потерь нет». Он повторял ее столько раз, что украинскую публику от Дмитрия Тымчука стало натурально тошнить. Так его и прозвали в народе, таким он нам и запомнился: «Каска Тымчука сообщает – потерь нет». Сейчас его ждут на том свете суровые объяснения с побратимами, полегшими под Иловайском и в Дебальцево.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» открыто по факту смерти Тымчука

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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