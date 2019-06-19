В Киеве застрелился "человек каска" Дмитрий Тымчук

Что-то странное стало происходить в Киеве. Что-то такое, что пошло в разрез с местечковой националистической политикой. Очевидно, что одним из первых это понял координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Минувшей ночью 46-летний депутат от "Народного фронта" якобы по неосторожности выстрелил себе в голову...

Сейчас украинские агентства утверждают, что Дмитрий Тымчук, которого бойцы Донбасса дразнили "человеком в каске" или "потерь нет" (часто именно этой фразой он заканчивал свои выступления) "случайно выстрелил в себя при чистке наградного пистолета".

Эту информацию выдал в три часа ночи депутат Рады Антон Геращенко в своем Twitter: "Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа. Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать".

На счет случайного выстрела - бред. Тымчук вырос в семье советского офицера, в 1995 году закончил Львовское военно- политическое училище: оружие он знал и любил. Убить его тоже не могли - дома была его супруга. Именно она вызвала полицию.

Тымчука от современных украинских политиков отличала искренность. Он действительно хотел видеть Украину самостоятельным государством. Правда считал, что таким оно может стать только на волне национализма.

Дмитрия Тымчука бойцы Донбасса дразнили "человеком в каске"

И к своим оппонента Тымчук всегда относился жестко. В 1991 году он заявил сокурсникам, что хочет перестрелять их в караульном помещении Львовского военно-политического училища (ЛВВПУ) (в карауле выдавали автомат Калашникова и 90 патронов), где учился на факультете журналистики. Уже тогда Тымчук был настоящим украинским националистом: назубок знал биографию Степана Бандеры, других местных идеологов, и искренне ненавидел Россию. Его отстранили от несения караулов, но не отчислили, так как власть в Киеве стремительно менялась.

После выпуска из ЛВВПУ Тымчук сделал неплохую карьеру в украинской армии: ездил в командировки в Ирак, Ливан и Косово, где отвечал за информационную политику. С 2013 года в Раде отставной подполковник поддерживал все антироссийские законы, помогал многим украинским депутатам получать наградные пистолеты, возглавлял неформальный стрелковый союз, вел группу "Информационное сопротивление", в которую вошли отставные военные журналисты Украины.

Но в последний месяц с Тымчуком что-то произошло.

30 мая 2019 года он пошел против мнения большинства членов партии "Народный фронт" и проголосовал за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Дмитрий Тымчук (справа) в Ираке

"Рада не поддержала отставки премьера и, соответственно, нынешнего состава Кабмина. Комментировать не буду, дабы не давать пищу для работы вентиляторов у определенной части наших сограждан. Я голосовал "за" отставку. Свою позицию пояснил вчера", - писал тогда Тымчук.

Впрочем, от нового украинского президента Тымчук тоже был не в восторге.

"Вот к чему сразу эта критика? Это же еще как посмотреть. Если изображал, как надо быть политиком - то трудно спорить, без слез смотреть невозможно. Но если сыграл, как не надо быть политиком - то очень даже убедительно, одна из лучших его ролей", - так отзывался депутат о Зеленском.

В последние свои дни жизни Тымчук наблюдал в Интернете за получением российских паспортов на Донбассе, а 13 июня вдруг стал публиковать свои стихи...

"В детстве я писал песни. Да, когда-то у нас даже была своя рок-группа. Если никто не против, я размещу одну из них. Она очень детская, но потому и искренняя. "Золотые корабли", - написал украинский политик.

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