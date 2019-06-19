Водитель, которого разоружил у Кремля Золотов, отказался признавать свою вину

Водитель, угрожавший взорвать газовый баллон в припаркованном у Кремля бронированном автомобиле, не признал вину в хулиганстве. Об этом стало известно в зале Тверского суда Москвы, где проходит слушание дела Дмитрия Шалая.

Суд продлил ему арест на 6 месяцев, до 30 ноября, так как в ходе следствия выяснилось, что Шалай разыскивался за другое преступление. По данным суда он уже привлекался за грабеж.

Мужчина на автомобиле Gelandewagen въехал под "кирпич" на Васильевский спуск. Фото: Александр Хинштейн

Шалай заявил, что давно изменился: устроился на постоянную работу в транспортной компании, занялся благотворительностью и воспитывает трех несовершеннолетних детей.

"Я не согласен с обвинительным заключением, не признаю вину. Я совершил административное правонарушение, но не уголовное", - заявил Шалай в суде.

Гособвинение планирует на следующем заседании (11 июля) опросить ряд свидетелей. Многие журналисты вспомнили о ключевом свидетеле - главе Росгвардии Викторе Золотове, который сумел обезоружить Шалая одними словами. Но Золотова к Шалаю приглашать не планируют. Вряд ли на этот раз есть острая необходимость, да и у генерала есть дела поважнее.

А это - баллон с газом, который, действительно, находился в багажнике «Мерседеса». Фото: Александр Хинштейн

Например, сегодня днем Виктор Золотов находился с рабочей поездкой в Ярославской области, где посетил Рыбинский судостроительный завод "Вымпел". Генерал армии принял участие в церемонии спуска на воду нового противодиверсионного катера проекта "Грачонок", построенного для войск национальной гвардии России. Такие катера будут охранять Керченский мост и одноименный пролив.

Напомним, 3 октября 2018 года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил "КП", что Виктор Золотов лично вступив в переговоры с "террористом" и предотвратил взрыв Mercedes Gelandewagen на Васильевском спуске в Москве.

Угроза была реальной: мужчина на автомобиле Gelandewagen въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, и потребовал встречи с Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему "о проблемах в пенитенциарной системе страны". Военачальник выслушал неизвестного и обещал передать эту информацию президенту. После этого мужчина открыл багажник бронированного автомобиля, в котором оказался газовый баллон, и сдался полицейским.

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