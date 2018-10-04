Директор Росгвардии Виктор Золотов отговорил человека, который планировал взорвать бомбу у стен Кремля, сев к нему в машину

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-04T10:40:45+03:00

Виктор Золотов лично уговорил сдаться человека, который угрожал взорвать свою машину у стен Кремля. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Сегодня утром подтвердился слух о геройском поступке директора Росгвардии Виктора Золотова. Он действительно пошел на переговоры с злоумышленником, который с Васильевского спуска пытался прорвался на своем Гелендвагене к Кремлю.

Задержать мощный внедорожник с бомбой сотрудникам полиции удалось только у стен Храма Василия Блаженного.

Водитель из машины не вышел. Он, угрожая взорвать бомбу, стал требовать, чтобы к нему доставили президента России Владимира Путина, либо Директора Росгвардии Виктора Золотова.

- Остальным я не доверяю. А им расскажу всю правду о беззаконии, которое творится в Федеральной службе исполнения наказаний, - кричал злоумышленник через приоткрытое стекло бронированного Мерседеса.

Сотрудники правоохранительных органов проверили номера автомашины, и выяснили, что ее водитель имеет судимость связанную с распространением наркотиков.

"Директор Росгвардии Виктор Золотов лично уговорил сдаться человека, который угрожал взорвать свою машину у стен Кремля", - сообщил "КП" депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас в суде решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Александр Хинштейн

Депутат ранее был личным советником Золотова, и прежде чем сообщить эту информацию, проверил ее по собственным источникам.

"Злоумышленник сдался именно после разговора с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной", - написал Хинштейн на своей странице в "Твиттере".

Водитель из машины не вышел. Фото: Александр Хинштейн

Хинштейн уточнил, что злоумышленник не просто сдался полиции. Он вместе с Золотовым демонтировал баллон с газом, который был установлен в салоне авто, и передал ключи сотрудникам Федеральной службы охраны, которые охраняют Красную площадь. После того, как нарушителя сопроводили в отделение полиции "Китай-Город", с места происшествия сняли оцепление.

А это - баллон с газом, который, действительно, находился в багажнике «Мерседеса». Фото: Александр Хинштейн

По предварительной информации "любителем поговорить" оказался уже известный правоохранительным органам Приморья 41-летний бизнесмен Дмитрий Шалай, который уже не первый раз пытается решить свои проблемы похожим образом. Хинштейн отметил, что проблемы бизнесмена никак не связаны с Росгвардией.

Сейчас в суде решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного.