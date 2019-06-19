Эксперт ООН возложил ответственность за убийство журналиста Хашогги на Саудовскую Аравию
Как сообщила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар, улики по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги указывают на вину Саудовской Аравии.
Напомним, 2 октября прошлого года 59-летний эмигрант-оппозиционер пришёл за справкой в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако из здания уже не вышел. Считается, что саудовские чиновники сначала стали пытать его, пытаясь выведать некую информацию, а потом убили и уничтожили тело.
Эти подробности стали известны в том числе благодаря данным турецких спецслужб, на чьей территории располагалось посольство. Изучив все материалы, Каламар официально сообщила, что ответственность за преступление возлагается на Эр-Рияд. Власти Саудовской Аравии задержали свыше 10 человек по подозрению в убийстве, но, как полагают в ООН, королевство ведёт следствие некорректно. Назван и возможный заказчик — наследный принц Мухаммад бин Салман, которого Хашогги критиковал в своих публикациях. Впрочем, подчёркивает эксперт ООН, окончательных виновников может назвать только независимое расследование.
В самой Саудовской Аравии с докладом не согласились, назвав его «полным противоречий».
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Вот уже две недели спецслужбы Саудовской Аравии и Турции ищут журналиста Джамаля Хашкаджи, который вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле, но до сих пор не вышел оттуда. Турецкие власти и СМИ сразу заговорили об убийстве саудовца. Так как он был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Кроме того, по словам его невесты, которая дожидалась Хашкаджи возле здания дипмиссии, жених в день исчезновения был чем-то озабочен. А перед тем, как войти в консульство, оставил ей мобильный и попросил ее связаться с турецкими властями в случае, если он не вернется (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU