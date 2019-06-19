2019-06-19T18:46:20+03:00
В мире

Эксперт ООН возложил ответственность за убийство журналиста Хашогги на Саудовскую Аравию

В организации преступления подозревается один из наследных принцев
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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2 октября прошлого года 59-летний эмигрант-оппозиционер пришёл за справкой в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако из здания уже не вышел2 октября прошлого года 59-летний эмигрант-оппозиционер пришёл за справкой в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако из здания уже не вышелФото: REUTERS
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Как сообщила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар, улики по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги указывают на вину Саудовской Аравии.

Напомним, 2 октября прошлого года 59-летний эмигрант-оппозиционер пришёл за справкой в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако из здания уже не вышел. Считается, что саудовские чиновники сначала стали пытать его, пытаясь выведать некую информацию, а потом убили и уничтожили тело.

Эти подробности стали известны в том числе благодаря данным турецких спецслужб, на чьей территории располагалось посольство. Изучив все материалы, Каламар официально сообщила, что ответственность за преступление возлагается на Эр-Рияд. Власти Саудовской Аравии задержали свыше 10 человек по подозрению в убийстве, но, как полагают в ООН, королевство ведёт следствие некорректно. Назван и возможный заказчик — наследный принц Мухаммад бин Салман, которого Хашогги критиковал в своих публикациях. Впрочем, подчёркивает эксперт ООН, окончательных виновников может назвать только независимое расследование.

В самой Саудовской Аравии с докладом не согласились, назвав его «полным противоречий».

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Вот уже две недели спецслужбы Саудовской Аравии и Турции ищут журналиста Джамаля Хашкаджи, который вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле, но до сих пор не вышел оттуда. Турецкие власти и СМИ сразу заговорили об убийстве саудовца. Так как он был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Кроме того, по словам его невесты, которая дожидалась Хашкаджи возле здания дипмиссии, жених в день исчезновения был чем-то озабочен. А перед тем, как войти в консульство, оставил ей мобильный и попросил ее связаться с турецкими властями в случае, если он не вернется (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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