Пять самых нелепых требований к российскому бизнесу

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил: в ближайшее время 10 тысяч устаревших ГОСТов либо перепишут, либо упразднят. Люди спорят, а надо ли. С одной стороны, есть страх остаться без качественных продуктов, если за их производством никто не будет следить. А с другой - требования закона порой действительно выглядят абсурдными. А исполнять-то надо!

«КП» попросила представителей разных профессий вспомнить, какие самые нелепые стандарты им приходилось соблюдать. А специалисты объяснили, зачем их когда-то ввели.

1. А ноготочки-то вы подстригли?

Что требуют. Сыровар Олег Сирота: «Из-за старого советского требования об обязательной маникюрной комнате на сыроварне у меня на производстве не работает ни одной женщины».

Где это написано. «В состав санитарно-бытовых помещений для работников производственных цехов предприятий молочной промышленности должны быть включены: гардеробные верхней, домашней, рабочей и санитарной одежды и обуви... помещение для личной гигиены женщин... маникюрная [комната]» (СанПиН «Производство молока и молочных продуктов»).

Зачем нужно. «Под ногтями скапливается много грязи, там могут находиться опасные микроорганизмы и яйца глистов, - объясняет фермер Мария Коваль. - Поэтому не допускается длинных, накрашенных ногтей. В советские времена на молочных производствах, как правило, работали женщины, поэтому ввели обязательное требование маникюрных комнат».

2. Вам же черным по белому написано: никакого синего цвета!

Что требуют. Начальник отдела кадров Марина Строгая: «Мы не можем принять у работника больничный, если он заполнен не гелевой черной ручкой. Такие правила. Почему? Никто из коллег не знает».

Где это написано. «Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с применением печатающих устройств. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. Не допускается использование шариковой ручки» (приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности»).

Зачем нужно. «Форма бланка рассчитана на автоматизированную обработку Фонда соцстрахования, - объяснила «КП» директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова. - Цвет шариковой ручки ненасыщенный - машина такой может не различить. Отсюда же и требование черного цвета чернил. Ведь он самый заметный, и его сложно перепутать с любым другим».

3. А тарелки мойте по старинке - тряпочкой

Что требуют. Управляющий ресторанами Руслан Раджапов: «Посуду и помещения нужно мыть ветошью. Это такой пережиток! Ведь все давно применяют посудомоечные машины».

Где это написано. «Уборщицы должны быть обеспечены в достаточном количестве уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами» («Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»).

Зачем нужно. «Эти требования существуют еще с тех времен, когда холера и тиф были обычным делом, а никаких других средств для мытья, кроме тряпочек, не было», - рассказывает основатель сети кондитерских Анастасия Татулова.

4. Без пюпитра за компьютер не садись

Что требуют. Офисный работник Василий Макаров: «В отделе кадров я как-то расписывался, что на моем рабочем столе пюпитр установлен по всем нормам. Вот это меня удивило: я же не музыкант какой-нибудь. Зачем мне пюпитр?»

Где это написано. «Пюпитр должен быть установлен на одном уровне с экраном дисплея и отстоять от глаз оператора ЭВМ на том же расстоянии, что и экран, либо отличаться от него, но не более чем на 100 мм» (ГОСТ «Дисплеи. Рабочее место оператора»).

Зачем нужно. «Операторами ЭВМ считаются все, для кого компьютер - основной рабочий инструмент, - объясняет IT-специалист Илья Коршунов. - Пюпитр в данном случае - это подставка для компьютера, у которого нет регулировки по высоте. Она нужна для того, чтобы поднять центр монитора на уровень глаз».

5. Косой надрез - это по-студенчески

Что требуют. Пищевой технолог Юлия Леликова: «На «Подмосковном» батоне должно быть обязательно два надреза сверху - ни больше ни меньше. Технически это сделать несложно, но вот для чего - непонятно».

Где это написано. «У «Городских» и «Особых» батонов глубокие косые надрезы. У «Подмосковных» батонов два продольных надреза, у «Студенческих» - один» (ГОСТ «Изделия булочные. Технические условия»).

Зачем нужно. «Надрезы предупреждают образование на поверхности булки трещин, - говорит директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. - То есть введены эти стандарты для улучшения внешнего вида хлебного изделия».

Больше всего от всевозможных запретов и правил страдает общепит, куда регулярно с проверками приходит Рос­потребнадзор.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Комментарий

Геннадий НИКОЛАЕВ, эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

95% российского бизнеса можно закрыть за нарушения

- Больше всего от всевозможных запретов и правил страдает общепит, куда регулярно с проверками приходит Роспотребнадзор. Но за последние 30 лет на смену большим ресторанам пришло много маленьких ларьков с фастфудом. Не у каждого предпринимателя есть помещение, где можно установить цеха для мойки и раздельного хранения продуктов. Проблемой бывает и отдельный вход для персонала. Сегодня за несоблюдение требований можно закрыть 95% российского бизнеса. Но все же большинство норм носят рекомендательный характер. Как правило, за слишком длинный шнур от компьютера или отсутствие подставки для ног предпринимателей не штрафуют.

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