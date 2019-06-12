Отмена ГОСТов в России: чем это может обернуться

Какие же ГОСты собираются вычеркивать? Росстандарт уверяет, что речь не идет о том, чтобы облегчить жизнь разным ловкачам. Просто время изменилось, и многие стандарты уже неактуальны. Например, о требованиях к пишущим машинкам, к проводным пультам дистанционного управления, к ЭВМ на перфокартах - многие сейчас даже не знают, что это такое.

Неактуальны и регламенты по выделке шкур полярных медведей: мишек стрелять больше нельзя, они занесены в Красную книгу.

«Если же стандарт, вне зависимости от его возраста, по-прежнему применяется на предприятиях страны, содержит актуальные требования к качественным и иным характеристикам продукции на рынке, он меняться не будет», - заверяет Росстандарт.

На проведение ревизии документов, принятых еще до 1991 года, потребуется примерно два года. А после этого список отменяемых стандартов будет размещен на сайте ведомства для публичного обсуждения.

Однако многим идея с отменой ГОСТов в России не понравилась. Люди привыкли, что, если сделано по ГОСТу, особенно советскому, то это значит - качественно. Колбаса - без крахмала. Шоколад - без пальмового масла.

А если ГОСТы, как те несчастные понедельники из песенки, взять да отменить, полный раздрай начнется: кто как хочет, тот так и делать будет. Хотя некоторые считают, что это вовсе не раздрай, а развитие.

Росстандарт пообещал отменить 10 тысяч государственных стандартов советского времени.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наследство - 170 тысяч

Впрочем, по большому счету ГОСТы, хоть и не отменены, но с 2003 года уже не являются обязательными. Хочешь - соблюдай, хочешь - нет. Исключения - стандарты для оборонной продукции, атомной энергетики, для защиты сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию «не для всех», а также ряд ГОСТов, которые обеспечивают безопасность дорожного движения (существует специальный перечень, принятый правительством РФ).

На смену ГОСТам пришли технические регламенты. Они содержат минимальные требования - это, как считают эксперты, устраняет необоснованные административные ограничения в предпринимательской деятельности.

Сами ГОСТы тоже остались. Но после развала СССР маркировка чуть изменилась. Теперь пишут «ГОСТ Р», где буква Р указывает на использование в России. С 1991 года в РФ принято более 12 тысяч современных стандартов, а также обновлено почти 15 тысяч, принятых ранее.

В ТЕМУ

Колбаса из муки

К началу нулевых, по данным СМИ, действовало около 170 тысяч советских ГОСТов. Стандартизировалось любое действие, любое изделие - от автомобиля в целом до каждой шайбочки и гаечки, даже размеры и форма технических табличек типа «Не влезай - убьет!» должны были строго соответствовать ГОСТу. Не говоря уже о стежках, швах и строчках на наших трусах, костюмах и платьях.

Однако неукоснительное соблюдение ГОСТов в СССР - это все-таки миф. Были лазейки в виде отраслевых стандартов (ОСТ) и технических условий (ТУ). Да и сами ГОСТы не всегда гарантировали лучшее качество. Так, в ГОСТе 23670-79 (от 1979 года), касающегося колбасы, говорится: «Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной».

Тем не менее вера в ГОСТы сильна. Ушлые бизнесмены, видя, в каком авторитете эти четыре буквы, часто пишут на своих товарах: «Сделано по ГОСТу», хотя государственный стандарт там и рядом не лежал...

МНЕНИЯ

ЗА

Давить на бизнес

- Вопрос не в том, чтобы отменять вообще ГОСТы, - говорит Сергей Миронов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. - Надо отменять устаревшие нормы. Древние ГОСТы не так безобидны. Их никто не выполняет. Но если они юридически существуют, т о их могут использовать для давления на бизнес разные проверяющие: наказать предпринимателя за несоответствие стандартам. А предприниматель потом будет бегать доказывать, что стандарты носят рекомендательный, а не обязательный характер.

И еще один аспект, по которому необходима ревизия ГОСТов, возможно, не до 1991 года, но и более поздних. Нормы появлялись совершенно в произвольном порядке. Чиновники хотели снять с себя ответственность. Чтобы в случае чего сказать: «А мы предупреждали!» Хотя одни нормы зачастую противоречат другим. Так что хочешь не хочешь, а что-нибудь да нарушишь.

ПРОТИВ

Они пишутся кровью

- Еще в 2001 году предприниматель Каха Бендукидзе пролоббировал отмену с 2001 года обязательного применения государственных стандартов под тем предлогом, что это мешает бизнесу, - говорит экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, ведущий Радио «КП» (fm.kp.ru). - Общество успокаивали: жизнь идет вперед, развивается, ГОСТы только тормозят. А контроль будут осуществлять сами люди: например, если градусник неправильно показывает температуру, то можно перестать покупать этот градусник или привлечь к суду производителей. Однако, как показала практика, такой контроль осуществить сложно. В результате то, что в магазинах под видом сыра продается какая-то замазка, - это прямое следствие отмены ГОСТа.

На самом деле отмена ГОСТов затевалась для удешевления изготовления продукции. Качественные ингредиенты, детальная проработка всей технологической цепочки согласно ГОСТу - это дорого. Сделать попроще и похуже - дешевле. Бизнес работает не на века, а чтобы не поймали...

Говорят, что воинский устав пишется кровью. ГОСТы - тоже. И те, кто хочет их отмены, хочет крови. Я не преувеличиваю. Вот совсем недавно СМИ сообщали, что Росздравнадзор отозвал из оборота более восьми миллионов пачек препаратов на основе валсартана, производимого в том числе и в Китае, - это препарат от давления. Там могли оказаться токсичные вещества, способные спровоцировать онкологию.

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Но мы, считает наш спецкор Ульяна Скойбеда, разумеется, не забудем. И не простим (шутка)

В 2015-м году, четыре года назад, я говорила с Михаилом Делягиным об отечественных производителях, то есть, об их отсутствии. Тогда только-только начиналось импортозамещение, я задорно покупала смоленские носки и ивановский трикотаж, и по каждому случаю важно отчитывалась в соцсети: так мне хотелось поддержать новую и правильную политику партии и правительства (подробности).