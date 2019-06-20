2019-06-20T17:38:31+03:00
Экономика

Путину доложили о подготовке к Глобальному индустриальному саммиту

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 9-11 июля
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Глава Минпромторга РФ отметил, что президент ранее поддержал инициативу о проведении GMIS-2019Глава Минпромторга РФ отметил, что президент ранее поддержал инициативу о проведении GMIS-2019
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Во время рабочей встречи президента России Владимира Путина с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым речь зашла о предстоящем Глобальном производственном индустриальном саммите GMIS-2019, который пройдет 9-11 июля в Екатеринбурге.

Глава Минпромторга РФ отметил, что президент ранее поддержал инициативу о проведении GMIS-2019. В этом году саммит будет посвящен «природоподобным технологиям и их развитию, нахождению баланса между био- и техносферой», – уточнил он, отметив, что проблема стала еще актуальней.

«Вы с данной проблематикой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН. Эта проблематика стала еще более актуальной. Ведется дискуссия в мировом бизнес-сообществе, между министерствами, ведомствами. В первую очередь, это как раз на стыке между экономикой и промышленностью. Мы очень рассчитываем, что Вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году», – отметил Денис Мантуров.

Владимир Путин в ответ на предложение министра ответил: «Хорошо. Попробую».

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS — 2019) GMIS является совместной инициативой Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Первый Саммит состоялся в марте 2017 года в городе Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Более 3000 делегатов из более, чем 40 стран мира приняли в нем участие и обсудили возможности использования технологий, возникших в ходе четвертой промышленной революции, для укрепления и устойчивого развития промышленности, общества, бизнеса и национальных экономик.

Программа второго Саммита будет расширена и охватит такие вопросы, как роль вдохновленных природой технологий, их влияние на промышленность, выгода, получаемая для местных сообществ и их роль в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Обсуждения будут проходить в форме интерактивных дебатов, сессий и практических семинаров, призванных вдохновить следующее поколение промышленных лидеров, новаторов и пионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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