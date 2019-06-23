«На наше счастье мы не Америка»: ипотечный пузырь раздулся, но пока не лопается

Тревожные цифры - просроченная задолженность россиян по ипотеке за год выросла на 35%, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Если к маю 2018 года отечественные заемщики не смогли расплатиться по долгам на 59 млрд рублей, то теперь просрочка составляет уже 80 млрд рублей.

Это опасно проблемами для банковской системы страны. Экономисты говорят о «кредитной спирали». В 2008 году именно лопнувший ипотечный пузырь в США вызвал международный финансовый кризис, последствия которого многие страны ощущают до сих пор.

- На наше счастье в России ипотека не так распространена, как в США. По объему выданных кредитов и доле рынка недвижимости в ипотеке нас пока нечего и сравнивать с Америкой, - прокомментировал «КП» директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. - Но тенденция, безусловно, негативная. Она отражает падение реальных доходов россиян и отсутствие экономического роста в стране.

В 2018 году россияне набрали ипотечных кредитов на 3 трлн рублей - в полтора раза больше, чем в 2017 году.

Напомним, с 1 августа в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах. В случае потери работы или утраты трудоспособности, можно будет приостановить выплаты по ипотеке на срок дол полугода, но при этом не получить пени и не войти в черный список заемщиков.

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Как следует из закона, каникулы можно просить в том случае, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации. Теоретически обращаться в свой банк за реструктуризацией кредита, если платить совсем невмоготу, можно было и раньше. Но помогать заемщикам в такой ситуации или нет и на каких условиях, каждый банк решал сам. Теперь в законе содержится перечень тех самых тяжелых жизненных ситуаций, когда вам помочь обязаны (подробности)