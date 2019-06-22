17-летний сын Натальи Водяновой дебютировал на Парижской Неделе моды

Старший сын Натальи Водяновой 17-летний Лукас Портман впервые вышел на подиум. Наследник супермодели дебютировал на Парижской Неделе моды во время показа новой коллекции модного дома Вalmain. Гордая мама поделилась снимками и видео, снятыми во время дефиле, в Инстаграме.

- Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша,— написала Водянова.

Лукас прошел по подиуму в блестящей байкерской куртке, черных брюках и темных очках. Сын модели сделал модную рваную стрижку и обесцветил волосы – теперь он блондин. Судя по всему, Лукас остался доволен дефиле: в соцсетях он признался, что немного нервничал перед показом. Неизвестно, собирается ли сын Водяновой строить профессиональную карьеру манекенщика, или подиум для него только временное увлечение.

lucas_portman Shine bright like Balmain @balmain

В семье Водяновой подрастает еще одна потенциальная модель – 13-летняя дочь Нева. Девочка отличается редкой красотой и наверняка в будущем при желании сможет стать манекенщицей или актрисой. Тем более, что такой опыт у нее уже есть: маленькая Нева снималась вместе с мамой для рекламы российской марки одежды Zarina. Впрочем, возможно, Нева выберет себе другую профессию, связанную с модой – например, девочка очень любит вязать. Этому искусству ее научила русская бабушка.

Напомним, Наталья Водянова родила троих детей - Лукаса, Неву и Виктора в первом браке с британским лордом Джастином Портманом. Супруги развелись в 2011 году. Сегодня 37-летняя супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. Вместе с Антуаном они воспитывают совместных сыновей Романа и Максима. Арно подружился со старшими детьми Натальи. В одном из интервью избранник манекенщицы рассказывал, что в начале отношений с французским миллионером Наталья сразу поставил условие: она переезжает к нему вместе с тремя детьми.

natasupernova @lucas_portman I am your number one fan my baby s first show thank you @olivier_rousteing @balmain

- Я почти каждые выходные приезжал в Англию, где Наталья тогда жила, - вспоминал Арно. - Через некоторое время я сказал: «Переезжай в Париж, давай жить вместе!» Она очень внимательно посмотрела на меня и сказала: «Ты ведь понимаешь, что я буду не одна?».

Дети Водяновой живут в Париже, но часто летают в гости к своему отцу в Уругвай. Экс-супруг Водяновой давно обосновался на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, где он построил шикарное поместье. Состояние семьи Портманов оценивается в 2,5 миллиарда британских фунтов, так что старшие дети Водяновой будут обеспечены не меньше ее младших сыновей от Антуана Арно.

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