Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман женился на красавице актрисе

Экс-супруг Натальи Водяновой британский лорд Джастин Портман снова женился. Новой избранницей английского аристократа стала молодая актриса и дизайнер ювелирных украшений Морган Снайдер. Свадьба прошла в Великобритании, в городе Херефорд. Невеста сейчас дохаживает последние месяцы беременности: Морган вот-вот подарит Джастину четвертого ребенка. На бракосочетании присутствовали дети Портмана: Нева, Лукас и Виктор.

justinportman My beautiful new wife @morganesnyder #shotgunwedding

Молодожены решили устроить свадьбу тихой и домашней. Невеста была в белом мини-платье, жених – в смокинге и в расстегнутой рубашке. Джастин сфотографировался с молодой женой и с дочкой Невой и опубликовал снимки в Инстаграме. Портман очень гордится красавицей дочкой и снимается вместе с Невой при любом удобном случае. В свои 13 лет девочка уже редкая красавица, и, похоже, ей уготована судьба актрисы или модели.

Джастин и его избранница живут в Уругвае. Экс-супруг Водяновой давно обосновался на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, где он построил шикарное поместье. Дети Натальи регулярно летают к нему, и, судя по всему, обожают проводить время с папой в Южной Америке. Наследники супермодели отлично поладили с новой избранницей своего отца: в мае они вместе с Джастином и Морган путешествовали по Европе - они побывали в Италии и в Хорватии. Экс-супруг Натальи Водяновой проводит много времени со своими детьми и уделяет им много внимания, хотя они и живут на разных континентах.

morganesnyder The knot has been tied! @justinportman #shotgunwedding #herefordcountryside

Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Джастин долго отказывался давать Наталье развод и решать вопрос с опекой над детьми. Лорд не разговаривал с бывшей женой и общался с ней только через адвокатов. Но в конце концов экс-супругам удалось урегулировать отношения. Сегодня 37-летняя супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. Вместе с Антуаном они воспитывают совместных сыновей Романа и Максима.