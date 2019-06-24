Вместо Грузии на Байкал: российская авиакомпания предложила пассажирам поменять билеты без доплаты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предложила пассажирам не сдавать билеты на рейсы в Грузию, а поменять их на поездки по России и СНГ в любом направлении. Доплачивать при этом будет не нужно, сообщили «КП» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах», - говорится в сообщении авиакомпании.

Тем же, кто решит все таки сдать билеты и вернуть деньги, необходимо обратиться по месту приобретения билетов. «Уральские авиалинии» выполняли (и до 8 июля будут выполнять) рейсы в Грузию из Москвы, Жуковского, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Самары.

По данным Ростуризма, туры в Грузию на даты после 8 июля уже приобрели 3,5 тысячи человек. Сумма выплат им не превысит 122 млн руб.

Всего возможный поток российских туристов в Грузию до конца года мог составить порядка 150-200 тысяч человек. Упущенная выгода российских авиакомпаний может составить до 3 млрд рублей, говорят эксперты. Помимо «Уральских авиалиний» перевозки в Грузию осуществляли «Аэрофлот», S7, «Победа», Red Wings.

Мнение эксперта

«От запрета на полеты в Грузию выиграют Армения и Азербайджан»

- Падение российского турпотока в Грузию может составить до 70%, а то и более, - сказал «КП» президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. - По крайней мере на первых порах. Если кто-то очень хочет туда попасть, например, навестить родственников или по каким-то еще причинам, то добраться можно через Ереван, Баку, Минск, Стамбул, Трабзон и аэропорты других городов. Сухопутная граница тоже открыта.

В отличие от грузинского, российский туристский рынок очередное обострение двухсторонних отношений не обвалит. Конечно, туроператорам придется несладко: возвращать деньги клиентам, не зная, удастся ли получить их с авиакомпаний и грузинских гостиниц. Но клиентам уже предлагают достойную замену - туры в Турцию. Болгарию, Абхазию, на Кипр, на наши же российские курорты и другие направления.

Кто более всего выгадает от снижения самостоятельного российского турпотока в Грузию, так это Армения и Азербайджан. Нельзя не признать, что Грузия добилась немалых успехов в развитии туризма. Но за последнее время, особенно в этом году, высокий спрос привел к росту цен. Вместе с тем, активные поездки в Грузию в течение предыдущих лет вызвали интерес и ко всему Закавказью. Тбилиси показал своим соседям, как можно решать задачи по привлечению российского туриста. Поэтому полагаю, что Армения и Азербайджан не упустят шанса частично переключить на себя внимание наших соотечественников.

Оба направления привлекательны — там есть все, за чем едут туристы в этот регион: природные красоты, кухня, национальный колорит, плюс к этому отсутствие языкового барьера, отлаженная туристическая инфраструктура, а главное - доброжелательная гостеприимная атмосфера.

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