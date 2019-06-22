Закрытие рейсов в Грузию: Что делать российским туристам, купившим туры и авиабилеты в Тбилиси и Батуми

Грузия - одна из популярнейших у российских туристов стран. В прошлом году там отдохнули 1,3 миллиона наших соотечественников - примерно как в Греции или Таиланде.

Указ Президента о запрете российским авиакомпаниям после 8 июля возить туда наших граждан, а туроператорам - продавать туда путевки, застал в Грузии около 25 тысяч российских отпускников. Причём в основном это самостоятельные путешественники. Больше всего отдыхающих летом в Батуми, Кобулети и на других черноморских курортах. И в Тбилиси, куда россияне летают в любое время года.

В субботу, 22 июня, в правительстве России прошло совещание с участием чиновников, представителей авиакомпаний и туроператоров. Решали, как россияне будут возвращаться из Грузии в оставшиеся до 8 июля две с лишним недели.

В субботу принято решение и о рейсах грузинских авиакомпаний. Им с 8 июля будет запрещено летать в Россию.

Надо сказать, что сейчас всё спокойнее и понятнее, чем было, например, с закрытием полётов в Египет. Тогда самолёты перестали летать в тот же день после указа Президента. Сейчас есть время. Многие туристы просто успеют завершить свой запланированный отпуск - летят ведь в основном на неделю - две.

Но что делать в других ситуациях?

Грузия - одна из популярнейших у российских туристов стран.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЕСЛИ ОБРАТНЫЙ РЕЙС ИЗ ГРУЗИИ ПОСЛЕ 8 ИЮЛЯ

На субботнем совещании в правительстве авиакомпании пообещали, что готовы поменять обратные билеты из России в Грузию на более ранние даты без всяких доплат. Свободные места на рейсах есть - у "Аэрофлота', например, более 2 тысяч кресел. Опять же, ещё не успевшие улететь в Грузию пассажиры сейчас дружно сдают билеты - а значит, и места на рейсах освобождаются.

И рейсов сейчас, в сезон отпусков, очень много. В Грузию, кроме "Аэрофлота", летают также "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Нордавиа". Не только из Москвы, из разных городов России. Каждый день, по данным Ассоциации туроператоров России, по 18 - 20 бортов. А есть же ещё и рейсы грузинских авиакомпаний, они пока продолжают выполнять полёты.

Перевозчики уверяют, что готовы действовать совместно и "делиться" свободными местами, если понадобится.

Возможно, и после 8 июля будут вывозить своих пассажиров - но уже из аэропортов Армении и Северной Осетии.

В любом случае, если у вас билеты из Грузии на ближайшие дни и особенно после 8 июля, надо связаться с авиакомпанией. Вывезти своих клиентов перевозчики обязаны, выполнять указ Президента - тоже.

Если у вас билеты из Грузии на ближайшие дни и особенно после 8 июля, надо связаться с авиакомпанией.Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

ЕСЛИ КУПЛЕН ТУР

Туристам, которые уже оплатили путёвку в Грузию и теперь туда не полетят, туроператоры должны полностью вернуть деньги. Об этом напомнила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Да, как обычно в таких ситуациях (а опыт, увы, и у отпускников наших, и у туриндустрии есть - и с Египтом, и отменой чартеров в Турцию) наверняка будут предлагать отправиться на другие курорты. Оно и отпускникам интереснее - какой смысл оставаться без отдыха? В TUI, скажем, готовы организовать взамен российское Чёрное море либо Турцию. В Tez Tour также в первую очередь предлагают альтернативу, а если она клиентов не устраивает, - стопроцентный возврат денег.

Если турагент на голубом глазу станет отказываться вернуть деньги или говорить о каких-то штрафах, в Правовой службе АТОР рекомендуют ссылаться на статью 14 закона «Об основах туристской деятельности».

МОЖНО ЛИ ПОЕХАТЬ В ГРУЗИЮ САМОМУ

Да. Если нужно (например, по семейным делам или бизнесу) либо просто очень хочется - не вопрос. Есть рейсы с пересадками (а до 8 июля и прямые), из многих регионов России в Грузию ходят автобусы. МИД и Ростуризм рекомендуют гражданам отказаться от поездок в Грузию, но это не запрет.

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В последние пару лет наблюдался как будто бы ренессанс российско-грузинских отношений, по крайней мере на уровне простых граждан. Поездки в Тбилиси или Батуми на выходные стали повальной модой среди молодых россиян. По данным российских сервисов бронирования авиабилетов, Грузия стала самым популярным заграничным направлением для самостоятельных путешествий (туда приобретался каждый десятый билет!). Но после антироссийских митингов в Тбилиси, нападения на нашу делегацию и оскорбительных заявлений президента Грузии Саломе Зурабишвили с 8 июля вводится запрет на авиасообщение между двумя странами. Кто и что потеряет от этого? (подробности)

МНЕНИЕ

Грузия умудрилась сама себе сорвать туристический сезон

Дмитрий СТЕШИН

В самом конце рабочей недели, вечером, Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий авиаперелеты в Грузию. Действовать он начнет с 8 июля: теоретически, все туристы, которые уже оказались в Грузии, должны успеть вернуться домой, в Россию. Кроме того, особо предупреждены туроператоры, им посоветовали до окончания действия запрета не продавать согражданам «туристические продукты» в Грузию (подробности).