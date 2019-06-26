2019-06-26T13:26:15+03:00
Умные вещи

Одноклассники и WWF запустили образовательный проект о редких и исчезающих видах животных

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в соцсети викторину, посвященную редким и исчезающим видам
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Герои проекта — восемь исчезающих видов животных, в сохранении которых участвует WWF РоссииГерои проекта — восемь исчезающих видов животных, в сохранении которых участвует WWF России
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Одноклассниках викторину, посвященную редким и исчезающим видам животных. Онлайн-тест приурочен к 25-летию WWF России.

Герои проекта — восемь исчезающих видов животных, в сохранении которых участвует WWF России: белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный барс.

Онлайн-тест в ОК состоит из шести вопросов. Пользователям предстоит узнать, какие виды животных, которым угрожает исчезновение, еще можно сохранить. Каждый вопрос в викторине сопровождается концептуальным слайдером, одна часть которого показывает силуэт исчезающего животного, а другая — полноценную фотографию с ним. Ответы на вопросы теста содержат подробное описание проблем вымирающих видов.

Викторина поможет пользователям узнать интересные факты о редких животных. Например, о том сколько в России было переднеазиатских леопардов, кто кроме человека угрожает северному оленю и как сайгак защищается от пыли. По завершении онлайн-теста пользователей ждет подарок — значок на аватарку с изображением полярного медведя, сайгака, зубра или моржа.

Викторина в Одноклассниках стала частью информационной кампании WWF России «Исчезнувших не вернуть», разработанной агентством BBDO к юбилею фонда.

Одноклассники регулярно поддерживают социальные проекты WWF России. Так, в 2013 году на странице 404 социальной сети была размещена информация о животных, занесенных в Красную книгу, а в 2016 и 2017 годах пользователи ОК присоединились к акции «Час земли» с помощью мобильного стримингового приложения OK Live. В 2018 году в День экологического долга ОК и WWF запустили совместный тест, позволяющий пользователям узнать, какое влияние они оказывают на планету и рассчитать экологический след.

ИСТОЧНИК KP.RU

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