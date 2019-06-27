«Храните деньги в сберегательных слитках»: золото станет доступнее для населения

«Золото нужно покупать, только если боишься ядерного апокалипсиса. Чтобы обменять его тогда на кусок хлеба», - пошутил как-то один из знакомых инвесторов. В этой шутке большой смысл. Вкладывать деньги в золотые слитки сейчас в России катастрофически невыгодно. Нужно заплатить НДС при покупке (+20% к стоимости). При продаже он не возвращается. Кроме того, купить слиток можно только в банке. А там разница между покупкой и продажей - 5-10%. То есть инвестор сразу теряет четверть вложенных денег. Отбить их за счет роста цены металла почти невозможно. Золото, как и любой биржевой товар, то растет, то падает (см. графику).

НДС при продаже золота хотят отменить уже несколько лет. Сначала Минфин и налоговая были резко против. Мол, тогда бюджет потеряет часть доходов. Но потом подсчитали. Оказалось, потери невелики. В год в России продается всего три тонны золота в виде слитков. Один грамм стоит три тысячи рублей. Общая выручка - 9 млрд. НДС - 1,8 млрд рублей. Для федерального бюджета с его 16 триллионами расходов это немного.

Сенаторы считают, что отмена НДС принесет больше выгод. Во-первых, золото - это альтернатива долларам и евро. Так сложилось, что мировые валюты и благородный металл - это похожие активы. Их стоимость меняется примерно одинаково. То есть лучше пусть россияне покупают российское золото, чем поддерживают американскую экономику. Во-вторых, в страну могут вернуться убежавшие капиталы. Часть богатых людей не хотят держать деньги в банках и в любых валютах. Они доверяют только золоту.

- Государство уделяет большое внимание репатриации капиталов. Целый ряд граждан хотели бы вернуть свои капиталы на родину, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием для этого сейчас служит НДС. Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна, - считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

И в-третьих, налоговые доходы тоже вырастут. Сенаторы считают, что спрос на золотые слитки вырастет с трех до пятидесяти тонн в год. Это приведет к росту прибыли банков (купить слитки можно только там). С этой прибыли они заплатят больше налогов. Плюс увеличится объем производства золота. И бюджет получит больше денег по налогу на добычу полезных ископаемых. В целом это прибавит в казну 19 млрд рублей в год, подсчитали сенаторы.

Законопроект предлагает отменить НДС при покупке золота с января 2020 года. Плюс сенаторы внесли еще два предложения: защитить системой страхования вкладов обезличенные металлические счета и отменить подоходный налог по ним.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Так надо ли покупать?

Вопрос сложный. Золото - это инвестиция. То есть с равной вероятностью можно как получить доход, так и уйти в минус. Все зависит от срока хранения, от даты покупки и даты продажи. У обывателей есть стереотип - «золото всегда дорожает». Эту мантру произносят многие профильные аналитики. Но если посмотреть на динамику, ничего подобного. В некоторые периоды и правда идет долгосрочный рост, а в некоторые - стагнация на десятилетия. Поэтому предсказать, как поведет себя золото в ближайшие годы, невозможно.

Сейчас все больше экспертов говорят, что грядет очередной глобальный кризис. В такие периоды продвинутые инвесторы действительно покупают золото. Оно считается защитным активом. В кризис все активы (акции, недвижимость, валюты развивающихся стран) падают, а золото растет. Но отмена НДС все равно не сделает покупку золотых слитков выгодной для народа, считают эксперты.

- Есть много способов вложения в золото без уплаты НДС (см. справку. - Ред.). Просто они подразумевают не физическое золото, а обезличенное, - говорит Сергей Спирин, эксперт по личным финансам, автор блога «Записки инвестора». - С точки зрения расходов почти идеальный способ - это покупка золота на Московской бирже. Комиссия за сделку - всего 0,2-0,3% от суммы.

Тем не менее многие инвесторы покупают золото не только из рациональных причин. Подержать в руках золотой слиток - отдельное удовольствие. Оставить его в наследство потомкам - бесценно. Отмена НДС сделает это семейное вложение более выгодным. Вот только продать золото будет сложно.

- Есть другая проблема. У нас есть рынок продажи, но совсем нет рынка покупки золотых слитков, - говорит Сергей Спирин. - Ни один банк, кроме Сбера, не выкупает свои слитки обратно. Это объяснимо. Операции с золотом трудоемкие. Нужно держать в штате квалифицированных специалистов. Так что даже если НДС отменят, в стране вряд ли появится нормальный рынок золота.

Сейчас сдать слиток можно только в ломбард. Но тогда можно распрощаться с половиной его стоимости.

КСТАТИ

Пять способов инвестировать в золото

1. Купить слиток

Крупные банки продают мерные слитки в своих отделениях. Они бывают весом от 1 грамма до 1 килограмма. Но тут есть нюансы. Во-первых, при продаже взимается НДС (20%). Во-вторых, банки делают разницу между ценой покупки и продажи. Она может доходить до 5 - 10%. Чем меньше слиток, тем больше переплатит покупатель в расчете на 1 грамм. В-третьих, хранить золото нужно аккуратно. Любая царапина на слитке сразу делает его дешевле. Даже в банке такой металл примут только со скидкой. В-четвертых, его могут украсть. Можно, конечно, хранить слиток в банковской ячейке. Но за нее придется платить.

2. Купить монету

Есть два вида монет - инвестиционные и памятные. И те, и другие есть в продаже в крупных банках. Самая распространенная инвестиционная монета - «Георгий Победоносец». Она есть и золотая, и серебряная. Ее стоимость привязана к цене металла. И самый большой плюс - при покупке с покупателя не взимают НДС. Но другие минусы остаются: банки все равно делают наценки при продаже, за качеством монеты надо следить, хранить нужно в надежном месте.

3. Открыть ОМС

Обезличенный металлический счет (ОМС) - это вклад с привязкой к цене золота. Вы вкладываете деньги в банк, тот пересчитывает их в граммы (или килограммы) золота по курсу покупки. На руки получаете только бумажный договор, никаких реальных слитков и монет. Из плюсов - платить НДС не нужно. Но на этом они заканчиваются. И начинаются минусы. Во-первых, ОМС не подпадают под защиту Агентства по страхованию вкладов. Во-вторых, разница между покупкой и продажей золота довольно велика, то есть вы сильно теряете на банковской комиссии. В-третьих, нужно платить подоходный налог с полученной прибыли. Его не берут только если вы держали счет больше трех лет.

4. Вложить в акции золотодобывающих компаний

Обычно котировки ценных бумаг этих предприятий зависят от того, как меняется цена на золото. Традиционные расходы на добычу одной унции золота - $600. Все, что выше, - это прибыль компании за вычетом других издержек. Когда цена на золото увеличивается, доходы золотодобытчиков растут. Они больше всех заинтересованы в росте котировок. Как и их акционеры. Чтобы стать «владельцем» ценных бумаг, нужно открыть счет в брокерской компании (список легально работающих есть на сайте ЦБ). Внести туда деньги и купить акции «Полюса» или «Полиметалла» (это крупнейшие российские золотодобывающие компании). Комиссия брокера при покупке/продаже обычно составляет 0,1%. НДС платить не нужно. Но если вам повезло, золото подорожало, акции подскочили и вы их продали по более высокой стоимости, с полученный прибыли придется заплатить подоходный налог (13%). Если получили убыток, ничего платить не нужно.

5. Фьючерс на золото

Этот финансовый инструмент для еще более продвинутых инвесторов. Тех, у кого уже есть брокерский счет и опыт работы с ценными бумагами. Но при этом самый выгодный с точки зрения издержек. Сделки совершаются на срочном рынке. Можно купить фьючерсный контракт на золото. То есть, физически вы металл не получите, но получите некое право на него. По сути, это ставка на золото. Если угадаете и металл вырастет в цене, то получите прибыль. Если не угадаете, получите убыток. Плюс - вы вкладываете в золото напрямую, а не косвенно. Минус - налог на прибыль все же придется заплатить.