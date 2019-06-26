Виновные в разрушении памятников воинам-освободителям не смогут заниматься бизнесом в России

Министр обороны России Сергей Шойгу, открывая конференцию «Актуальные вопросы информационного противодействия», которая прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", сделал несколько заявлений, которые очевидно адресованы иностранным коллегам (на форум приехали представители делегаций оборонных ведомств 120 иностранных государств).

"Россия становится полюсом мировой политики наряду с США, Запад пытается помешать этому. Запад ведет против России информационную войну с целью не допустить укрепления ее позиций как одного из геополитических полюсов в мире. Основная и главная цель этой войны - стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром. Применительно к России, агрессивное информационное воздействие Запада связано с тем, что страна фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса, удерживающего мир в глобальном равновесии", - заявил Сергей Шойгу.

По мнению главы военного ведомства частью этой информационной войны стали попытки переписать историю, принизить роль советского народа в Великой Отечественной войне. В ряде стран с запрещением советской символики идет планомерное уничтожение памятников воинам и полководцам. Одним из последних, 2 июня, украинские националисты уничтожили бюст маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

В начале июня в Харькове националисты снесли памятник Георгию Жукову. Фото: Нацполиция Харьковской области

"Надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, разработанный военным ведомством. Это попытка номер два, надеюсь, она будет успешной", - подчеркнул Шойгу, когда говорил о недопустимости ведения бизнеса в России лицами, причастными к разрушению памятников воинам-освободителям за рубежом.

Министр отметил, что за вандалов по нашим законам будут отвечать "и тот человек, который принимал решение, и тот, кто попустительствовал при разрушении памятника, не принял никаких мер по его защите".

- Такие люди не должны иметь право вести в нашей стране бизнес. Они должны стать для нашей страны не въездными. А если уж въехали, - то должны быть подвергнуты за свои действия суду по нашим законам", - отметил министр.

Напомним, несколько дней назад на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован законопроект, которым Минобороны России предлагает запретить въезд в Россию и арестовывать активы лиц, причастных к уничтожению памятников российским военачальникам и значимым событиям российской истории.

Стелу памятника "Монумент славы" во Львове свалили в марте 2019 года. Фото nebo.lviv.ua / Youtube

Применительно к России, отметил Шойгу, агрессивное информационное воздействие Запада связано с тем, что страна фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса, удерживающего мир в глобальном равновесии.

"С чем связана вся эта агония (назовем ее так) Запада? - продолжил Шойгу. - С рождением второго полюса миропорядка. Который вроде бы похоронили, всё уже - памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается. Рождается не в муках. Для нас это созидание, творчество, энергия. С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять - невозможно".

"На первый взгляд, ушли риски противостояния военными методами. Но противостояние невоенными методами ни на секунду не прекращалось. Это экспансия в части языка, веры, культуры, истории. От нас с вами сегодня зависит многое: упустим ли мы очередную возможность сохранить нашу страну или нет? Отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят сегодня ", - в свою очередь заметил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.