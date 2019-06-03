2019-06-03T11:32:43+03:00
Политика

"Циничный беспредел": В Раде осудили снос памятника Жукову в Харькове

Депутат Александр Вилкул призвал украинцев объединиться и остановить "издевательство над историей"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Радикалы снесли памятник советскому маршалу. Фото: Нацполиция Харьковской областиРадикалы снесли памятник советскому маршалу. Фото: Нацполиция Харьковской области
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Снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове является частью царящего в на Украине беспредела, который необходимо остановить. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Вилкул.

"Ради нескольких процентов на выборах националисты опять громят памятники и издеваются над историей", - написал парламентарий у меня на странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что власти могут очень быстро исправить ситуацию, просто наказав по закону "нескольких зарвавшихся молодчиков" и прекратив финансирование их группировок.

"События в Харькове сегодня показали, что выборы в Раду будут очередным испытанием для страны. Мы должны объединиться, чтобы остановить этот циничный беспредел", - призвал Вилкул.

Сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 2 июня, в центре Харькова повалили бюст советского полководца Маршала Жукова. Радикалов пытались остановить полицейские, но кто-то распылил слезоточивый газ, и правоохранители отступили. При этом трое из них получили химические ожоги глаз.

По факту случившегося было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Насилие в отношении работника правопорядка". Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник на деньги из фонда "Возрождение".

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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