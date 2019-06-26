"Гей? Это что за бред! Он год с девушкой жил": мать подозреваемого в отравлениях москвичей Мурата Сабанова рассказала о сыне

Дело об отравлениях москвичей обрастает новыми эпизодами. Еще вчера говорили о пяти пострадавших, а сегодня в официальном списке их уже семь. По версии следствия, всех их опоил коктейлем с сильнодействующим снотворным, а потом ограбили 26-летний Мурат Сабанов. Ему уже предъявлено обвинение по статье "Разбой".

В Москву из Кабардино-Балкарии прилетели его родители. Они, что вполне ожидаемо, защищают сына. Вот что рассказала "КП" Анжела Сабанова, мама Мурата.

- Когда это все произошло на Чистых прудах 7 июня, сын сразу мне позвонил. Он рассказал, что его подозревают в ограблении и уверял меня, что не виноват. Говорил, что ему жалко этих ребят. Что они перебрали с алкоголем и что он просто хотел им помочь. Его опросили полицейские и отпустили. Мое сердце успокоилось и до последних дней я про эту ситуацию не вспоминала. А потом из новостей об аресте узнала. Каких только гадостей о нем не пишут. У меня просто волосы дыбом встают.

Мурат Сабанов в помещении суда. Фото Александр Авилов / АГН Москва

- Мурат давно в Москву переехал? Чем тут занимался?

- Пять лет назад перебрался в Москву. Он мечтал в полицию устроиться. В Нальчике учился в институте МВД. Он почему-то думал, что в Москве проще в органы попасть. Но ничего не получилось. За это время он работал и кассиром в магазине, и на стройке, и охранником был. На жизнь ему хватало и нам с отцом помогал. Пишут про него, что он гей. Но это просто бред. Он год назад познакомился с девушкой в Москве. Они жили вместе. Хорошая девушка из Казани. Он мне фото присылал.

Родители Мурата показали фото его девушки.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- На родину он часто приезжал?

- Каждый год приезжал в сентябре. Он у нас один ребёнок, и мы с мужем скучали. Звонил он каждый день и сообщения всегда писал. Я каждый шаг его знала. Купил туфли и вот уже фото у меня. У нас вообще хорошая семья. Муж - строитель, я - медсестра.

- То есть вы медик. У вас дома был фенозепам, в использовании которого обвиняют сына?

- Нет, это все клевета. Таких таблеток у нас дома нет.

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