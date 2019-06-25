"Люся и двое парней лежали на газоне, а Мурат спокойно общался с полицией": Очевидцы об отравлениях на Чистых прудах

История с массовыми отравлениями москвичей приезжим грабителем взорвала соцсети. Полиция упорно молчит, а ситуация обрастает слухами. Нет ни точной информации о количестве пострадавших, ни статей, по которым обвиняют Мурата Сабанова. Известно лишь, что он задержан и сейчас дает показания следователям. И у такой скрытности правоохранительных органов есть вполне объяснимые причины. Наручники на руках подозреваемого защелкнулись только спустя две недели после того, как он был допрошен на месте преступления. Проще говоря, прозевали.

О том, как это было и почему люди в форме оказались столь лояльны, в эксклюзивном интервью "Комсомолке" рассказала очевидец Алена Багаева.

- Вечером 7 июня мы вместе с мужем и его другом гуляли на Чистых прудах. Когда мы увидели троих людей, которые лежали на газоне, на часах было около полуночи. Меня сразу смутили позы. Они были совершенно неестественными. Я поняла, что они явно не спят, и что-то тут произошло. Начали собираться люди, и кто-то из них отвел в сторону парня с кавказской внешностью. Его в чем-то заподозрили, но вел он себя очень спокойно. Он даже имя свое назвал: Мурат. Нам он говорил, что знает этих ребят, якобы вечером они познакомились, и что переживать не стоит, мол просто перебрали с алкоголем. Вы знаете, он был настолько уверен в себе, что мы верили в его слова, но полицию и скорую все-таки вызвали.

- Кто приехал первым?

- Приехали три бригады скорой помощи. На тот момент пульс у девушки, уже позже я узнала, что это Людмила Чижова, фоторедактор The Village, не прощупывался. Состояние двоих мужчин было чуть лучше. Медики, как мне показалось, подумали, что это простые алкаши и как-то не очень адекватно реагировали. Чувствовалась брезгливость. Но потом всех троих увезли. Я хотела помочь и сразу начала искать родственников Люси. Понимала, что состояние у нее тяжелое. Муж в это время наблюдал за Муратом и ждал приезда полиции.

Накануне столичная полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, которого подозревают в нескольких отравлениях и ограбленияхФото: ВКонтакте

- Его скрутили? Он пытался сбежать?

- Вовсе нет. Его просто попросили подождать полицию, и он не сопротивлялся. Это уже потом я поняла причины его спокойствия. Когда он общался с полицейскими по всему было видно, что они знакомы. С ним поговорили и просто отпустили.

- Вас это не смутило?

- Я была очень удивлена. Тем более, что он пытался взять в руки мобильные телефоны пострадавших, и мы все это видели. Но в тот момент меня больше состояние ребят волновало. В ту же ночь в соцсетях я нашла сестру Люси и рассказала ей обо всем. Уже на следующий день мы вместе с сестрой навестили ее в реанимации Боткинской больницы. Состояние было тяжелое, нам только сказали, что ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

- О Людмиле сейчас что только не пишут. Что она за человек?

- Рассказы про алкоголь и наркотики - это полный бред. Это очень добрая, скромная девушка. Мы до сих пор с ней общаемся. Из больницы ее выписали, но сейчас ей стало хуже и снова потребовалась госпитализация.

В Москве задержали приезжего, который угощал прохожих газировкой с психотропами и грабил ихФото: Предоставлено очевидцем

- Мурата подозревают в том что он подсыпал снотворное в напитки. На месте происшествия были какие-то подозрительные бутылки?

- Люся рассказал мне, что ей стало плохо после того как он предложил ей выпить газировку. Бутылка с напитком оранжевого цвета была на месте происшествия. Насколько я знаю, полицейские даже ее не изъяли.

Напомним, уголовное дело возбудили только спустя две недели после случившегося. Пострадавшим пришлось доказывать свою правоту и обивать пороги полицейских участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24 пострадавших: В Москве маньяк-клофелинщик травит и обворовывает тусовщиков с Чистых прудов и Ямы

За последний месяц в центре Москвы случилась целая серия загадочных отравлений. Жертвы - все как один постоянные посетители популярных тусовочных мест молодежи: Чистые пруды, Яма, «Горка». И рассказы у всех примерно похожи: тусовался с друзьями, подсел какой-то парень, разговорились, угостил газировкой и все, полный аут... Кто-то приходил в себя спустя несколько часов. А кто-то впадал в кому (подробности)

В Москве задержали приезжего, который угощал прохожих газировкой с психотропами и грабил их

Историю про загадочного кавказца, угощающего тусовщиков газировкой, после которой люди отрубаются, некоторые посчитали очередной городской легендой. А он, этот клофелинщик, реально существует! Накануне столичная полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, которого подозревают в нескольких отравлениях и ограблениях. Сейчас с ним работают следователи (подробности)