Отравитель Мурат Сабанов мечтал стать полицейским

О 26-летнем Мурате Сабанове, которого СМИ называют клофелинщиком, известно немного. В Москву парень переехал из небольшого городка Нарткала в Кабардино-Балкарии. Оказалось, что в школе он мечтал о карьере полицейского.

- Он всегда хотел быть полицейским или адвокатом. Говорил, что будет всю семью защищать. После школы он поступил Нальчинский филиал Краснодарского университета МВД. Но отучился всего два курса. Вуз расформировали и Мурат уехал в Москву и поступил в какой-то юридический институт. Насколько я знаю, там он недолго учился. Помогать ему было некому: бедная, простая семья. А надо было на что-то жить и снимать квартиру. Он бросил учебу и начал работать - рассказал "КП" Алим, двоюродный брат Мурата. - Он подавал документы в полицию, хотел хотя бы в ППС пристроиться, но без прописки его не брали.

В Москве он работал нелегально: шабашил на стройках, был менеджером букмекерской конторы и кассиром в продуктовом магазине. По словам родственников, Мурат регулярно отправлял деньги матери. Родня не верит, в то что парень травил людей, чтобы их ограбить.

Однако факты говорят об обратном. Сабанова подозревают как минимум в 20 отравлениях с ограблениями. По версии следствия, молодой человек подмешивал снотворное в газированные напитками. "Коктейль Мурата" с одного глотка вырубал даже крепких парней.

Напомним, 7 июня на Чистых прудах, угостившись напитком, в кому впали три человека.

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