Братья Кокорины попросили посадить их в одну колонию

Фигурантов громкого «дела футболистов» уже вот-вот должны отправить по этапу, от Бутырского СИЗО до колоний, где им предстоит сидеть. Напомним, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл должны освободиться в декабре текущего года (получили по 1 году и 6 месяцев), полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий (по 1 году и 5 месяцев) - чуть раньше, в ноябре.

Тем временем стало известно, что братья Кокорины просят не разлучать их и направить в одну и ту же колонию.

- Александр и Кирилл уже написали ходатайства об этом, а я их поддержала, - сообщила «КП» уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева. - Однако по факту во ФСИН еще не приняли решение по этому вопросу.

Ранее, напомним, Кокорин-старший просил, чтобы ему дали возможность отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

- Кто в какой колонии будет сидеть, мы узнаем только когда все фигуранты дела будут находиться в местах заключения, - дополняет адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Закон не запрещает размещать осужденных по одному и тому же делу в одной колонии. Но это будет решать ФСИН.

Впрочем, защита футболистов продолжает добиваться отмены приговора. Мосгорсуд уже отклонил апелляцию на решение Пресненского суда. Адвокаты пытаются сейчас оспорить это в Верховном суде. Но там пока даже дату кассации не установили. Это не быстро. По факту заседание по кассации может состояться, когда все четверо будут уже находиться в колонии.

- Мы по-прежнему требуем признать судебные акты незаконными и освободить наших подзащитных, - заявил Игорь Бушманов.

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