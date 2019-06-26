Братьям Кокориным разрешили сидеть в одной колонии

Интерес к истории, когда футболисты «Зенита» и «Краснодара» не по профилю «прославились» на всю страну после драки в центре Москвы, до сих пор не утихает. Судебные разбирательства и следствие длились около полугода. Спортсмены и их приятели все это время находились в следственном изоляторе, адвокаты то и дело просили отпустить подопечных под залог или домашний арест, но получали отказы. В итоге всю компанию наказали реальными сроками и отправили в колонии: Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

Футболиста «Краснодара» и его младшего брата отправили в разные колонии, что, конечно не понравилось родственникам. Старший из них попросил отбывать наказание вместе и написал прошение. Накануне он получил ответ. Родственников решили не разлучать. Вероятно, что их даже поместят в один исправительный отряд. Об этом РИА Новости сообщила Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве. Она уточнила, что все документы для перевода футболиста подготовлены. Правда пока неизвестно когда это произойдет, и куда направят Кокорина старшего. Есть предпосылки, что отбывать наказание родственники будут недалеко от столицы.

- Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии, — сказала Потяева.

Помимо этого она сказала, что попросила руководство УФСИН позволить Кокорину пройти курс лечения в одном из московских медцентров из-за проблем с коленом, которые он получил до отправки в колонию.

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