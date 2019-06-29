2019-06-29T19:29:01+03:00
Политика

Президент со скидкой и завтраком

Хроники украинской смуты 6-го года от РД*
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Президент Украины Владимир Зеленский выступит с "гастролями" в КанадеПрезидент Украины Владимир Зеленский выступит с "гастролями" в КанадеФото: REUTERS
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НА ГАСТРОЛИ ЗЕЛЕНСКОГО В КАНАДЕ ПРОДАЛИ ВСЕ БИЛЕТЫ

Знаете ли вы, где будет президент Украины Владимир Зеленский 3-го июля сего года? Не все на Украине-то поди знают, а я вам сейчас сообщу. Он будет выступать в ЕС. Не спешите, не в том ЕС, что Евросоюз, а в канадском ЕС, расшифровывающемся очень просто – Экономический клуб. Местная тусовка. И на гастроли, простите, выступление Зеленского, которое проводят совместно экономический клуб, Украинский дом Торонто и украинский канадский Конгресс (есть, оказывается, и такое!) уже проданы все билеты. То ли потому, что в Канаде очень любят и ждут номера с фортепиано, то ли из-за предоставления скидки.

Представьте себе, обычная цена для участника мероприятия 110 долларов США (стол на 10 персон 990 баксов), а на Зеленского продавали со скидкой – по 89 долларов за каждого или 800 «зеленых» за стол. И это еще ведь и с завтраком. Прямо как праздничный корпоратив – ты кушаешь, да еще со скидкой, а для тебя еще и президент выступает. По-божески же. Правда, получит ли что из этого президент Украины или она сама, неизвестно. Тема «специального выступления» нового президента Украины тоже не раскрывается. Но можно с уверенностью сказать, что организаторы внакладе не останутся.

А ВОТ ПРИ ПОРОШЕНКО ВСЕ С НИМ СОГЛАСОВЫВАЛИ!

Занимавший еще недавно пост президента Украины Петр Порошенко упорно не хочет уходить в политическое небытие, хотя, похоже, вскоре рейтинг его ребрендированной партии сравняется со статистической погрешностью. Встреча Трампа и Путина на саммите G20 в Осаке стала поводом для очередных заклинаний и завываний со стороны Порошенко. Особенно тот факт, что никто из участников не поставил Киев в известность о ней.

- Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти, - как бы встревожился Порошенко и не преминул уколоть нового главу государства Украина. - Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами.

Дескать, при мне такой фигни, Владимир Александрович, не было. Мания величия по-украински в исполнении Порошенко, безусловно, впечатляет. Можно подумать, что при нем Макрон с Меркель толпились в приемной в ожидании ценных указаний, а Трамп смиренно тянул руку, просясь отойти в туалет. Как это Украина – и пуп мира? Почему не в центре внимания? Как посмели не предупредить Киев о встрече Москвы и Вашингтона? И ведь, что самое интересное, они реально так думают до сих пор.

Кстати, могли бы и в интернете посмотреть. О грядущей встрече Трампа и Путина весь мир знал, как минимум, за неделю. Узнает же нынешний президент Украины о работе своего министра иностранных дел именно из этого источника.

КРУТЫЕ УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ

О том, что украинские моряки, если и не лучшие в мире, то уж российским 1100 очков форы дадут, рассказал на днях «24 каналу» Украины начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-Морских сил Украины (да, да, есть и такие!), вице-адмирал Андрей Тарасов. Не стоит удивляться, давно известно, что на военном укрофлоте еще до эпопеи у Крымского моста на каждый катер приходилось примерно по два адмирала, а после той истории конкуренция явно выросла.

Итак, сей знаменитый «флотоводец» популярно объяснил, что российские моряки действовали в ситуации при задержании украинских катеров и буксира абсолютно безграмотно.

- Россияне пытались протаранить этот буксир, который создан для того, чтобы противостоять таким таранам. В конце концов, российские корабли таранили друг друга, - заявил Тарасов. - Россия не может противопоставить миру действительно мощную силу. Поэтому она демонстрирует наглую силу. И безграмотность. Они не останавливаются перед применением оружия. Поэтому они часто бывают непредсказуемы в своих неадекватных действиях.

То ли дело - захваченные при попытке нарушения госграницы России украинские моряки!

- Я хочу сказать от имени командования флота, от имени офицеров, от имени командиров кораблей, от всех, кто знает, что такое действия на море: они действовали круто! Они сделали даже больше, чем было нужно, - похвалил своих подчиненных украинский адмирал.

Оставим в стороне то факт, что с российской стороны были не корабли с военными моряками, а катера пограничников – украинский адмирал может не знать разницы между ними. Не будем говорить и о том, что российские пограничники столь долго возились с украинскими нарушителями именно с целью избежать применения оружия. И даже можно согласиться с оценками укроадмирала, если он ответит на простой вопрос: если все обстоит так, как он говорит, если наши все делали не так, безграмотно, неправильно, то почему тога не российские морские пограничники сдались украинским морякам, а наоборот. Но, наверное, эта задачу ему не по силам.

* РД – революция достоинства, как сами украинцы называют победу майдана в феврале 2014-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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