Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы

Дональд Трамп прилетел в Осаку на саммит G20 за сутки до начала, прихватив с собой в Японию дочь Иванку и ее зятя Джареда Кушнера. Но политическим туризмом дело не ограничилось, оба родственника напросились еще и на долгожданную встречу с Владимиром Путиным. Однако, общение президентов России и США началось раньше, чем предполагал протокол — по сути даже до официального открытия форума. Путин и Трамп, встретившись в кулуарах, пришли на церемонию фотографирования, которая и открывает G20, о чем-то оживленно переговариваясь.

А уже после первого пленарного заседания Большой двадцатки лидеры отправились на большую двустороннюю встречу. Впрочем, когда за организацию берется американская сторона, это выглядит одинаково и не очень симпатично. Сначала долго согласовывают количество журналистов, потом томят их в предбаннике, потом устраивают давку в узких дверях, пропуская вперед, естественно, своих. А когда пресса попадает в зал, президенты, вопреки обычной практике, уже сидят на креслах.

Так было на саммите G20 в Гамбурге, так случилось и в Осаке. Правда, в этот раз лидеры не стали откладывать личную беседу в долгий ящик, а отправились поговорить уже после первого заседания Двадцатки.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати в Осаке.Фото: REUTERS

- Я приветствую всех, я приветствую как членов российской делегации, так и моей делегации, - первым начал Трамп. - У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными.

- Не могу не согласиться с господином президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены, - поддержал Путин. - Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам.

Владимир Путин во время церемонии официальной встречи глав делегаций государств-участников Группы двадцати в Осаке. Фото Михаил Метцель/ТАСС

На этом оба президента замолчали, давая понять, что открытая часть закончена, и остальные запланированные полтора часа они намерены пообщаться без прессы. Но тут же поднялся страшный гвалт, американские коллеги начали наперебой выкрикивать свои вопросы Путину и Трампу, хотя это не было предусмотрено протоколом.

- Как на вручении «Оскара», - прокомментировал происходящее Трамп. - Слишком глупо.

Переводчица российского президента даже перевела Путину один из самых частых вопросов:

- Вы сказали ему что-нибудь про вмешательство в выборы?

На что и Путин, и Трамп только покачали головами, а президент США даже пошутил, что попросил бы этого не делать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717191" frameborder="0"></iframe> "Не вмешивайся в выборы" - Трамп Путину.

- Это репортеры, вы думаете? - кивнул Трамп в сторону выходящих. - Это, может быть, фейкньюс, отличное название. У вас в России нет такой проблемы?

- Есть, - посмеялся Путин. - То же самое.

Через полтора часа оба вышли из зала. Официальный твиттер Белого дома сообщил, что обсуждали Иран, Украину, Венесуэлу и Сирию, Трамп заявил, что Китай нужно включить в новый договор контроля над вооружениями, а оба лидера согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы в следующем годы, и тот отреагировал позитивно.

С куда меньшим драматизмом в этот же день прошли у президента России встречи со старыми друзьями. Сначала он принял участие в неформальной встрече лидеров БРИКС, где пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди и главой Китая Си Цзиньпином. А потом они же собрались отдельно еще и на троих.

Встреча лидеров России, Индии и КНР прошла в дружеской обстановке.Фото: REUTERS

Свою первую встречу с Владимиром Путиным премьер Великобритании Тереза Мэй провела три года назад, когда только вступила в должность. Вторую встречу она провела в Осаке — уже покидая свой пост. Глядя на фото с обеих двусторонок, нельзя было не убедиться, что работа во главе английского правительства обходится очень дорого, Тереза на них постарела лет на десять. Но при этом не утратила былого задора.

- Нормализация наших двусторонних отношений невозможна, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, - заявила она, тут же пообещав, что Лондон будет защищать либеральные ценности и сексуальные меньшинства, как будто кто-то на них нападал.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Но в любом случае делать это придется уже не ей.

На вечернем приеме для лидеров Двадцатки Дональд Трамп, приехавший без Мелании, во время церемонии фотографирования с женами поцеловал супругу президента Аргентины. А Путин пользуясь случаем поговорил с оказавшейся рядом Меркель, хотя их двусторонняя встреча назначена только на субботу. А на вечер пятницы у президента России были запланированы еще Макрон, Мун Чже Ин и Юнкер.

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Когда за организацию встречи Путина и Трампа берется американская сторона, это выглядит всегда одним и тем же образом. Сначала долго согласовывают количество журналистов, потом томят их в предбаннике, потом устраивают давку в узких дверях, пропуская вперед, естественно, своих. А когда пресса попадает в зал, президенты, вопреки обычной практике, уже сидят на креслах (подробности)