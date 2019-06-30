2019-06-30T02:37:22+03:00
Политика

Авиашоу на форуме «Армия-2019»: Прямая трансляция

Следите за прямой трансляцией авиашоу на форуме «Армия-2019» с участием пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 30 июня, на подмосковном аэродроме «Кубинка» состоится грандиозное авиашоу, завершающее Международный военно-технический форум «Армия – 2019» с участием пилотажных групп «Русские Витязи» (четыре Су-30СМ), «Стрижи» (шесть Миг-29) и «Беркуты». Сайт «Комсомольской правды» ведет прямую трансляцию авиашоу. Смотрите и восхищайтесь мастерством наших пилотов.

В авиационной программе шоу (по погодным условиям) запланированы также одиночный пилотаж самолетов Як-152, Як-130, вертолетов Ка-52, Ми-28Н, выступление Аэроклуба Военно-воздушных сил России на самолетах МиГ-15УТИ, Ил-2 и пилотаж с элементами воздушного боя на самолетах Як-52 и Пайпер-КЭБ.

Армия-2019 : прямая трансляция финального авиашоу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Международный военно-технический форум «Армия – 2019» стартовал 25 июня в подмосковном парке «Патриот».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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