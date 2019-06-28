2019-06-28T13:49:13+03:00
Политика

Форум "АРМИЯ-2019" открыт для массового посещения

За первые три дня Минобороны подписало с предприятиями контракты на 1 триллион рублей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Общее количество гостей и участников Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" за три дня работы составило около 178 тысяч человекОбщее количество гостей и участников Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" за три дня работы составило около 178 тысяч человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- В рамках Форума "АРМИЯ-2019" Минобороны России подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса общим объемом более 1 триллиона рублей, - подвел итоги третьего дня Форума начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

Согласно подписанным документам армия скоро получит 76 истребителей пятого поколения Су-57 и перспективных ракет класса "воздух-воздух" для этих самолетов, новые крылатые ракеты комплекса "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты для систем С-400. Для морских широт будет начато строительство больших подводных лодок проекта 677 "Лада" и атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М", и еще много других образцов военной техники.

В Минобороны отметили, что в минувший четверг форум в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка" зафиксировал посещаемость на уровне, превышающем 52 тысяч человек. Общее количество гостей и участников Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" за три дня работы составило около 178 тысяч человек. Среди них зарегистрировались представители официальных военных делегаций 47 государств.

Пятница стала первым днем массового посещения форма. Граждане смогут ознакомиться военной продукцией ведущих предприятий российской промышленности, с насыщенной динамической программой "Вежливые люди". Демонстрация возможностей стрелкового оружия с мастер классами будет организована в Многофункциональном огневом центре и на стрелковой площадке "Концерна Калашников".

Авиационная программа (по погодным условиям) предложит выступление авиационных групп "Русские Витязи" (4 Су-30СМ), АГВП Стрижи (6 Миг-29), пилотажной группы "Беркуты", одиночный пилотаж самолетов Як-152, Як-130, вертолетов Ка-52, Ми-28Н, выступление Аэроклуба ВВС на самолетах МиГ-15УТИ, Ил-2 и пилотаж с элементами воздушного боя на самолетах Як-52 и Пайпер-КЭБ.

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В подмосковном парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2019» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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