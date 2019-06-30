Сотрудница московского зоопарка отбилась от медведя веником

Необычайную смелость и хладнокровие проявили сотрудницы Московского зоопарка, которых застал врасплох огромный белый медведь. Женщины убирались в вольере хищника, когда он неожиданно вышел из укрытия и подкрался к одной из них со спины.

По словам автора ролика, опубликованного на Youtube-канале Maks Vinny, инцидент произошел в пятницу, 28 июня. Сначала сотрудницы вместе подметали пол, но вскоре одна из них покинула вольер.

В этот момент камера видеонаблюдения запечатлела, как из своего укрытия вышел медведь. Животное не спеша подошло к уборщице, которая заметила его присутствие лишь в самый последний момент. Она бесстрашно выставил перед собой веник, чем привела хищника в недоумение. Косолапый попереминался с лапы на лапу и отошел.

После он еще раз попытался приблизиться к женщине, но в этот момент его начала отвлекать вернувшаяся в вольер коллега уборщицы. Косолапый, похоже, совсем растерялся и позволил обеим сотрудницам покинуть вольер. Вооруженная веником женщина до последнего не поворачивалась к медведю спиной, боясь спровоцировать его на агрессию, и лишь у самой двери побежала быстрее.

Как получилось, что хищник смог попасть в вольер во время проведения уборки, неизвестно. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали. Сам ролик, к слову, также удалили с видеохостинга.

Однако за всю 155-летнюю историю учреждения в его стенах случалось множество любопытных происшествий. Какие-то могут показаться пугающими, но большинство - забавные. Например, в 1920-м из зоопарка сбежал слон Маврик, который съел почти все булки в ближайшей пекарне.

Самый веселый же побег случился спустя 30 лет. Группа пингвинов покинула вольер и прошла почти два километра, прежде чем птиц нашли на ступенях универмага. Подробности этой и других историй из жизни обитателей зоопарка читайте на сайте "КП".