Мультик "Мадагаскар" отдыхает: побег пингвинов и слона из Московского зоопарка

Когда читаешь хронику столичного зоопарка, то возникает подозрение, что вот так и появилась идея мультика «Мадагаскар». Выдумать такие истории, наверное, дело несложное, но в Московском зоопарке утверждают, что их записи о побегах животных составлена по мемуарам и устным воспоминаниям сотрудников. «КП» выбрала самые забавные случаи за 155-летнюю историю зоопарка.

- в начале 1920-х годов слон Маврик был раздражен, успокоиться он смог только когда поел. Но за пределами зоопарка. Слон разломал изгородь и вышел на Кудринскую площадь, разбил витрину булочной и съел почти все булки. Работник зоопарка дал слону насытиться, после отругал и показал дорогу назад в зоопарк;

- в 1929 году сбежал барс. Он скрылся в одном из домов за пределами зоопарка. Говорят, что дикая кошка заранее отрабатывала сложный прыжок. Уговорить вернуться обратно барса было сложнее. Пришлось хватать прямо за хвост во время очередного прыжка с крыши дома;

Белка и Стрелка, совершившие космический полет на корабле «Спутник-5» в 1960 году, по возвращению на Землю жили в зоопарке

- в 1934 году из зоопарка сбежал полоз. Укромное местечко он нашел под окнами начальника районного отдела милиции. Жил в дровах. И будто понимал, что здесь-то его никто не тронет, даже милиционер. Но в теплые деньки было одиноко и полоз заглядывал к начальнику в окно, из-за чего тот всегда держал на столе наган. Сотрудники зоопарка предлагали поймать полоза, но милиционера в этой истории больше волновала сохранность дров;

- в 1943 году козерог (парнокопытное животное рода горных козлов) бежал из карантина. Куда идти? Зашел на Большой Грузинской в ближайшую парикмахерскую. Увидел в зеркале свое отражение (а оно говорило о том, что надо бы еще подлечиться) и разбил его. После этого козерог согласился вернуться в зоопарк в сопровождении знакомого ветеринара;

- в 1960-е годы пошалить решил взрослый самец орангутана, он вышел из клетки и устроил погром в корпусе приматов. Ничего другого, как достать ружье, директор зоопарка Игорь Сосновский придумать не смог. Нет-нет, орангутанг жив. Предупредительный выстрел в воздух прозвучал лишь для того, чтобы загнать орангутана в клетку;

- в 1960-е годы был еще один побег. Наверное, самый веселый. Группа пингвинов, которую подарили китобои, сбежала из вольера. Птицы были задержаны лишь на ступенях Краснопресненского универмага (находился в сталинской высотке), а это почти два километра от зоопарка. Что хотели купить пингвины? Так и осталось загадкой;

Птицы были задержаны лишь на ступенях Краснопресненского универмага

- в 1980-е годы несколько лошадей вырвались за пределы зоопарка, сбились в табун и помчали прямо к Большому театру. Возле здания остановились. Можно предположить, чтобы попить воды из фонтана или увидели квадригу (античную двухколесную колесницу с четырьмя запряженными конями) на крыше театра;

- в конце 1990-х годов молодой гепард выбежал из вольера, а тут пони с погонщиком возвращается с конюшни. Гепард, видимо, подумал, что это уже свобода и начал охоту на пони;

- в начале 2000-х годов совершила побег харза (желтогрудая куница). Она и раньше пыталась сбегать, нападала в зоопарке на фламинго. Харзу так и не поймали. Говорят, что ее видели в городе — она частенько охотилась на бездомных кошек;

- в 2008 году был последний побег. Нутрия далеко не ушла - была задержана на троллейбусной остановке, где пассажиры уже стали ее кормить хлебом.

Из истории: под бомбами родился бегемот

История у Московского зоопарка и, правда, богатая. Тогда еще в 1864 году он назывался зоосадом. Первых животных дарили энтузиасты и покровители. Позже индийского слона, например, подарил царь Александр II, панцирного носорога — великий князь Константин Романов, зебру — египетский хедив Измаил-Паша. Первые здания в зоологическом саду были построены на средства богатых москвичей. После революции, в 1919 году, зоосад был национализирован и переименован в зоопарк. Сложными были военными годы — на зоопарк падали зажигательные бомбы, причем для посетителей его не закрывали, в таких условиях даже родился бегемот Август. В 80-е годы зоопарк начал ветшать и разрушаться, были проблемы с кормлением животных. И только с 2000 годов в зоопарке начали строить новые здания, родился первый слоненок, появилось много новых животных, среди которых азиатские львы, зебры Греви, южноафриканские жирафы. Живется сейчас обитателям, вроде, неплохо. По крайней мере, устраивать побеги они стали значительно реже.

Интересные факты:

- советские собаки-космонавты Белка и Стрелка, совершившие космический полет на корабле «Спутник-5» в 1960 году, по возвращению на Землю жили в зоопарке под наблюдением специалистов по космической биологии;

- миссисипский аллигатор Сатурн до 1946 года жил в зоопарке Берлина. В Москву его привезли в качестве военного трофея. Сатурн - долгожитель московского зоопарка, его возраст - более 100 лет.