Исландия представит объединенный стенд на Выставке рыбной индустрии

Лидеры мировой рыбной промышленности – исландские специалисты поделятся опытом и представят свои последние достижения на III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге. Восемь предприятий выступят в составе объединенной экспозиции, - это Curio, Valka, Heidinn, Knarr, Skaginn, Frost, Skipasyn и Lavango, и три компании - Saeplast, Marel, Hampedjan презентуются на отдельных стендах.

Организатором объединенного национального стенда Исландии выступает государственно-частная организация по развитию экспорта Promote Iceland. Исландские рыбопромышленники представят на суд российской публики инновационные разработки в области производства промышленного оборудования для переработки, хранения, транспортировки рыбы и морепродуктов.

Компания Curio продемонстрирует машины для обработки морепродуктов, филетирования и снятия кожи. Высокотехнологичные системы по переработке лосося и донных видов рыб с системой минимизации отходов презентует предприятие Valka, которое использует в производстве конвейеров рентгеновские технологии для обнаружения костей и водоструйных роботов для точной порционности филе.

Héðinn – ключевой игрок исландской рыбопромышленной отрасли, предложит уникальную запатентованную технологию производства рыбной муки и рыбьего жира, применяемую на рыболовных судах, в рыбоводческих хозяйствах и других предприятиях отрасли. Проектно-конструкторская компания Skipasyn представит концепции эффективных рыболовных и научно-исследовательских судов - траулеров, сейнеров и краболовов, размером от 15 до 100 м.

Свои услуги на выставке также предложит Lavango - международный производитель современного высококачественного оборудования для пищевой промышленности. Компания занимается разработкой, проектированием и оптимизацией производственных линий по переработке рыбопродукции.

Морской консорциум Knarr, состоящий из шести крупных поставщиков технологических решений - Skaginn3X, Frost, Nautic, Naust Marine, Brimrun, Skipataekni, поделится разработками по созданию современных высокотехнологичных рыболовных судов и оборудования для их оснащения. Компания Skaginn 3X предложит широкий спектр инновационных решений для охлаждения и обработки пищевых продуктов, а предприятие Frost представит услуги по производству и последующему обслуживанию инновационного холодильного оборудования.

С индивидуальным стендом выступит исландская компания Saeplast, которая производит не имеющую аналогов в мире высокотехнологичную тару для хранения рыбы и морепродуктов. На выставке предприятие представит двухслойные изолированные теплоизоляционные чаны, трехслойные специально укрепленные емкости из полиэтилена и паллеты для использования в производстве пищевых продуктов.

Предприятие Marel, которое также выступит с отдельной экспозицией, предложит различные решения - от комплекта весов до полнофункциональных производственных линий и целых заводов, включая оборудование для дефростации, отрубания голов, взвешивания, сортировки, снятия шкур, удаления костей, разделения на порции, нарезки, упаковки, замораживания и глубокой переработки. Системы Marel оснащены мощным программным обеспечением Innova, которое осуществляет мониторинг цикла переработки сырья, производительности и качества продукции.

Еще одна исландская компания, выступающая на индивидуальном стенде - Hampedjan – мировой лидер по производству и обслуживанию качественного промвооружения для траулеров и сейнеров. Под одноименной торговой маркой предприятие выпускает тралы, сверхпрочные канаты, позволяющие решать самые сложные инженерные задачи.

Номер стенда компании Hampedjan – F-27, Marel – H-4, Saeplast – F 2-1, объединенного стенда Исландии – G-1.

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге, на площадке КВЦ «Экспофорум». Экспозиция примет более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9000 человек. Оператор SEAFOOD EXPO RUSSIA – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.