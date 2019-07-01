Эксперт: Японскую молодежь «курильский вопрос» не интересует, со сменой поколений этот территориальный спор сойдёт на нет

Саммит «Большой двадцатки» в Осаке завершился для России успешно: с Трампом ключевые вопросы, вроде бы, решили, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность приехать в Москву на торжества в честь 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

Но в бочке саке неожиданно нашлась ложка гнилого риса. Журналисты обратили внимание на промо-ролик саммита, выложенный в Сеть на официальном аккаунте премьер-министра Японии Синдзо Абэ ещё в феврале сего года. На третьей секунде красочного видео мелькает карта Страны восходящего солнца… с окрашенными в тот же цвет Южными Курилами.

Появившаяся в ютуб-канале японского премьер-министра карта страны включала южные Курилы.Фото: YouTube

Территориальные претензии Токио — не новость: ещё в середине прошлого века с подачи американцев, разместивших в Японии военные базы, потомки самураев не признают итоги Второй мировой войны и российский статус этих островов. Но даже сейчас, несмотря на периодические заверения в «готовности развивать отношения с Москвой», восточные соседи от своих аппетитов всё равно не отказываются.

- В Японии начинается новый избирательный цикл (ближайшие выборы — в 2021 году), вот кое-кто и хочет таким дешёвым способом продемонстрировать свой ура-патриотизм, — говорит кандидат политических наук, доцент Департамента коммуникаций и медиа школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Лариса Распутная. — Однако этим грешат в основном политики старой формации. По данным соцопросов, японскую молодежь «курильский вопрос» совершенно не интересует, и можно надеяться, что со сменой поколений территориальные претензии между нашими странами сойдут на нет.

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