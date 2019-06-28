Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования G20

О том, будут ли общаться президенты России и США на саммите Большой двадцатки в Японии, дискутировали очень долго. Одни говорили, что это будет протокольная встреча, другие считали, что дело ограничится всего лишь коротким диалогом в кулуарах. Но Путин и Трамп сломали стереотипы, начав общение по сути еще до официального открытия форума.

Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования G20Фото: REUTERS

Лидеры России и США сразу после церемонии приезда к международному центру «Интекс» пришли на церемонию фотографирования, которая и открывает G20, вместе, о чем-то оживленно переговариваясь. Встретившись в куларах, они так и дошли до площадки с флагами.

Места, которые организаторы отвели Путину и Трампу во время фэмили-фото всех участников, были не рядом — между ними расположились и хозяин саммита Синдзо Абэ, и Си Цзиньпин, которого поставили возле президента России. Но это не помешало двум президентам поговорить уже перед фотографированием. После этого все участники отправились на первое заседание двадцатки — G20 в Осаке стартовал.

Владимир Путин и Синдзо Абэ перед началом церемонии фотографирования лидеровФото: REUTERS

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