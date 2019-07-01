Взорвавшийся на Кипре "неопознанный объект" оказался ракетой, которую запустила сирийская ПВО в ответ на атаку Израиля

Странное и жутковатое событие наблюдалось в ночь на понедельник на Кипре: сначала были вспышки в небе, за ними последовал могучий взрыв, а затем в горной северной части острова начался пожар. Слава Богу, никто не пострадал. Люди долго гадали, что же это могло быть?

Предполагали даже атаку НЛО. А через несколько часов, когда кипрсикие военные спецы обследовали обломки взорвавшегося «предмета», - последовало сообщение, что неизвестным объектом оказалась ракета, возможно, «российского производства». Те же спецы пришли к выводу, что, скорее всего, она была запущена сирийской системой ПВО для отражения атаки Израиля. Это сообщил глава МИДа самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.

Российские военные в Сирии, как рассказали источники «КП», не исключают такого сценария. Тем более, что Израиль продолжает наносить авиационные и ракетные удары по сирийским военным и гражданским объектам. А сирийская ПВО, как может, пытается противодействовать этому.

Зеваки на месте падения неопознанного объекта на Северном Кипре.Фото: YouTube

Пока кипрские военные не могут точно определить, ракета какого именно зенитного ракетного комплекса взорвалась - С-125 или С-200 (оба эти комплекса давно стоят на вооружении Сирийской армии).

Почему ракета залетела именно на Кипр?

Один из российских экспертов высказал предположение, которое может показаться странным, но тем не менее оно прозвучало: долететь до Кипра сирийская (старая советская) ракета могла якобы из-за действия противоракетных систем Израиля, отклонивших ее с курса.

Другой эксперт сообщил корреспонденту «КП», что, скорее всего, могла плохо сработать команда сирийского зенитного ракетного комплекса, которая, возможно, запустила ракету в «неверном» направлении, пытаясь противодействовать израильским налетам.

ЗРК С-200 на службе сирийских войск ПВО.

В Дамаске уже не раз предупреждали Израиль об опасности его варварских ударов по объектам в Сирии. Но они продолжаются. И провоцируют сирийскую ПВО на ответный огонь. А если учитывать, в том регионе активное авиацонное сообщение, то это может привести к еще большей беде. Случайная ракета может ненароком задеть гражданский самолет, приземляющийся где-нибудь в соседних Ливане или на Кипре. А сейчас - разгар курортного сезона и на Кипре приземляются сотни рейсов с туристами со всего мира.

Информацию с Северного Кипра о «российском» происхождении упавшей ракеты, конечно, еще надо сто раз перепроверять.

Но первый вывод можно сделать уже сейчас: Израилю надо срочно прекратить свои провокационные и внезапные атаки на Сирию, во избежание большой беды.