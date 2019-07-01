Дмитрий Медведев о росте цен на бензин: «Если кто-то из компаний заиграется, он поплатится!»

В понедельник на совещании у Дмитрия Медведева в подмосковных «Горках» обсуждали цены на бензин. 1 июля закончилось действие соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании роста цен. По этому соглашению компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7 процента (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию в 4,6 процента.

- Сама по себе договоренность позволила избежать необоснованного повышения цен, но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше, тем более, что лето - это период традиционно высокого спроса, - заметил Медведев.

А дальше пояснил, что отсутствие ценовых соглашений с нефтяниками вовсе не означает, что они теперь могут отпускать в свободное плавание цены на топливо.

- Обратный акциз, демпфер, цена отсечения - никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах, - заявил Медведев. - Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали.

«Непопулярная идея» заключается в введени заградительных (повышенных) пошлин на экспорт нефти. А экспорт - это священная корова для любой нефтяной компании, ее основная статья доходов.

В то же время Медведев заявил, что ценовое соглашение с нефтяниками было временной мерой.

- В идеале должны работать экономические механизмы, - сказал премьер. При этом он упомянул механизм возвратного акциза на переработанную нефть, который начал действовать с начала 2019 года, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами.

- Также нужно сделать более прозрачной систему биржевых торгов, - отметил премьер.

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