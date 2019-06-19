Насколько подорожает бензин к концу года

В мае бензин подорожал на 17%. Такие данные привел Росстат. Автомобилисты тут же забеспокоились. Вдруг эта топливная инфляция отразится и на наших кошельках?

Эксперты объясняют, что бояться не стоит. Во-первых, оптовый рынок хоть и связан с розничным, но не настолько сильно. Топливо в России в основном продают вертикально интегрированные нефтяные компании. И у них другое ценообразование. Во-вторых, такой скачок - это традиционный сезонный фактор. Он происходит каждый год - в конце весны. Спрос на топливо растет, а предложение падает, потому что на нефтеперерабатывающих заводах начинаются плановые ремонты. Отсюда и рост цен.

- Нынешнее колебание укладывается в обычную рыночную практику. Амплитуда бывает гораздо больше - 20 - 25%. Сейчас цена выросла, а потом снизится, - говорит Андрей Гордеев, аналитик консалтинговой компании «Верген Групп». - Пока ничего не говорит о том, что на розничном рынке цены от этого могут сильно увеличиться.

По его словам, баррель нефти на внешнем рынке подешевел - с 70 до 60 долларов за баррель. Если раньше нефтяным компаниям было выгоднее продавать сырье на экспорт, то теперь цены на внутреннем и внешнем рынках сравнялись. Говорить о дефиците сырья не приходится. Плюс есть повышенный контроль со стороны государства.

- За розничным рынком бензина следит Федеральная антимонопольная служба. Думаю, за год цены на топливо в рознице вырастут в пределах инфляции, то есть на 4 - 5%, - делает прогноз Гордеев.

Напомним, в 2017 и 2018 годах произошел резкий скачок цен на бензин. Тогда топливная инфляция была вдвое выше средней (см. графику). После этого государство решило компенсировать нефтяникам часть недополученной прибыли из бюджета. И тем самым немного субсидировать цены на заправках. В итоге с начала года отпускные цены на заправках выросли всего на 1%.

Как дорожал бензин в последние годыФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство разъяснило рост цен на бензин

Правительство России дало разъяснение по ситуации об увеличении стоимости бензина на 17,5%. Такие данные представил Росстат. В исследовании также указывалось, что цены на сырую нефть увеличились на 4,5%. При этом на розничную продажу эти колебания почти не повлияли. Так, с 29 апреля по 10 июня рост розничных цен составил 0,9%, а с начала апреля до 10 июня цены выросли на 0,96% (подробности)