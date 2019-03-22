2019-03-22T14:56:04+03:00
Экономика

Цены на бензин придержат до лета

Правительство продлит соглашение с нефтяниками до конца июня
Елена АРАКЕЛЯН
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С конца декабря по середину марта, по оценке Росстата, несмотря на повышение НДС, бензин подорожал в среднем на 0,5%С конца декабря по середину марта, по оценке Росстата, несмотря на повышение НДС, бензин подорожал в среднем на 0,5%Фото: Олег УКЛАДОВ
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Власти хотят попридержать цены на топливо, как минимум, до окончания «высокого» весеннего сезона. Правительство приняло решение продлить соглашение с нефтяниками, подкорректировав его условия, еще на квартал — до конца июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по окончании совещания у премьера Дмитрия Медведева.

Предыдущее соглашение о заморозке цен на топливо действует по 31 марта. Свою роль оно сыграло. С конца декабря по середину марта, по оценке Росстата, несмотря на повышение НДС, бензин подорожал в среднем на 0,5% (по альтернативным оценкам — на 1%). Это в любом случае ниже уровня инфляции — в среднем потребительские цены с начала года выросли на 1,7%. Но впереди — самое горячее весеннее время.

- Сейчас окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо, - пояснил ситуацию Дмитрий Козак.

В прошлом году как раз по весне самое интересное и началось. Если на 8 апреля литр Аи-92 в среднем по стране стоил 38 руб. 65 коп., то 31 мая — 42 руб. 30 коп. Понятно, что лучше такое еще раз не повторять — народу не понравится.

А что будет после июня? Правительство надеется ввести новый механизм регулирования цен — через особые условия лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Хочешь поставлять топливо за рубеж и получать более высокие доходы — поставь сначала определенное его количество на внутренний рынок, где цены ниже мировых. Прямо сейчас на такие меры российские власти пойти не могут. Их надо согласовать с остальными странами Евразийского союза, куда входит Россия.

- Безусловно, заморозка позволит сдержать цены, - сказал «КП» Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. - Но надо понимать, что соглашение предусматривает участие нескольких сторон. Правительству нужно еще договориться об условиях с нефтяными компаниями. Будущее лицензирование экспорта выступает в роли кнута. Это то, что должно заставить поставлять топливо на внутренний рынок. Но и без пряника тут не обойтись. Особенно с учетом той роли, которую нефтяные компании играют в пополнении российского бюджета. Сейчас идет дискуссия, если это так можно назвать, нефтяники требуют каких-то адекватных с их точки зрения условий.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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