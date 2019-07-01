2019-07-01T20:18:04+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы сталкивались с чиновничьим хамством?

Премьер Дмитрий Медведев написал статью, в которой упрекнул госслужащих в хамстве
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А вы сталкивались с чиновничьим хамством?А вы сталкивались с чиновничьим хамством?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Премьер Дмитрий Медведев написал статью, в которой упрекнул госслужащих в хамстве: «У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Узнаваемому лицу стараются не хамить. Но с другой стороны, мы сталкиваемся с их низкой компетенцией. Их можно научить быть вежливыми, а вот научить их работать сложнее. Иногда думаешь, лучше бы схамил, чем принял такую глупость. И хамство становится их защитной реакцией из-за отсутствия профессионализма.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Только вчера председатель избиркома в Ленобласти на Красненькой речке сказал: «Много вас тут ходит! У меня есть списки, кого принимать!» А люди хотели зарегистрироваться кандидатами. Потом он дал всем липовые документы, из-за которых не получалось пройти регистрацию. Пока федеральную ЦИК не подключили, не могли разобраться с ним. Теперь добиваемся его увольнения.

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Бывало. Но это не от системы зависит, а от человека. Один - хам. А другой встанет и поможет. Я видел тех, кто не оставляет людей в беде. И таких большинство. Но людей раздражают какие-то фразы, звучащие на всю страну. Например, хотите денег - идите в бизнес. Это обидело многих учителей.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- В поселке у бабушки был наглый глава администрации. Кругом кособокие дома, а у него дорогой джип. И вел он себя как князь. Говорил: «Это мои владения!» Потом его уволили. Но людям смотреть на такое противно.

Максим САФРОНОВ, таксист:

- Пусть только попробуют мне что-то сказать. Сразу поставлю на место. Терпеть это нельзя. Мы молчим, поэтому они себя так ведут. Надо сразу давать ответку.

Ирина, читательница сайта KP.RU:

- Меня обижают доходы чиновников. Да, большинство из них офисные клерки. Но есть и миллионеры. Почему у всей страны заработки сократились, а у них нет?

Антон, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Напротив дома в деревне была свалка. Приходил в администрацию, требовал убрать. А мне сказали: «Вам надо, вы и убирайте!» В итоге добились решения. Когда написали жалобу наверх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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