Путин отменил визит на форум «Реки России» из-за трагедии в Североморске

Из-за трагедии в Североморске Владимир Путин отменил визит в Тверскую область на форум «Реки России», где он должен был выступить на пленарном заседании.

- По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума, - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром оборону Сергеем Шойгу.

Министр доложит президенту о ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 моряков.

Экстренная встреча Путина и Шойгу в связи с гибелью российских подводников.14 моряков-подводников погибли, героически ликвидируя пожар на атомной подлодке Ас-12 "Лошарик"

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«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», - говорится в сообщении оборонного ведомства (подробности)

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