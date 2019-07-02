2019-07-02T20:27:20+03:00
Политика

Путин отменил визит на форум «Реки России» из-за трагедии в Североморске

Президент выслушает сегодня доклад министра обороны [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Из-за трагедии в Североморске Владимир Путин отменил визит в Тверскую область на форум «Реки России», где он должен был выступить на пленарном заседании.

- По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума, - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром оборону Сергеем Шойгу.

Министр доложит президенту о ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 моряков.

Экстренная встреча Путина и Шойгу в связи с гибелью российских подводников.14 моряков-подводников погибли, героически ликвидируя пожар на атомной подлодке Ас-12 "Лошарик"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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