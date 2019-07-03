СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-03T15:06:29+03:00

Сергей Шойгу: Из горящего отсека подводники первым спасли гражданского 00:00 00:00

Министр обороны Сергей Шойгу провёл совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. По словам Шойгу, первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. Также министр обороны подчеркнул, что находившиеся на борту аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы. Шойгу добавил, что все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Расследование трагедии продолжается. Уже известны имена погибших моряков. Среди них два Героя России – испытатель глубоководной военной техники Николай Филин и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский.

Кроме того, в списке жертв пожара оказались 7 капитанов первого ранга. Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли от отравления угарным газом.

Члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, служили в войсковой части под номером 45707 - она дислоцируется в Петергофе.

По данным СМИ, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны. На ее базе работает научно-исследовательская лаборатория. Это один из наиболее засекреченных военных объектов в России.

Члены экипажа на подлодке были в званиях не ниже капитана третьего ранга. Из 25 человек, 7 - капитаны первого ранга, среди которых два героя России. Как рассказал Радио «Комсомольская правда» военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, такой элитный подбор команды связан с секретностью службы и условиях, в которых экипажу приходится работать.

Однако что-то о подлодке все же известно. Пожар случился на глубоководном аппарате, который неофициально называется Лошарик. Военный обозреватель Илья Крамник рассказал Радио «Комсомольская правда», какие операции обычно выполняются моряками на этом судне. Слушаем!

Сложные системы безопасности, которые призваны сохранить жизнь экипажа в подводной лодке, нередко становятся причиной катастроф - пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Андрей Головатнюк.

Официальной версии трагедии пока нет - её позднее назовёт специальная комиссия.

Командир советской атомной подлодки стратегического назначения К-219 Игорь Британов отметил в интервью Радио «Комсомольская правда», что обычно пожар на судне не приводит к такому большому числу жертв.

Как подчеркнул вице-адмирал, председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения в 1992–1994 годах Тенгиз Борисов, пострадавший аппарат - уникален и должны обязательно восстановят.

В Кремле ответили на вопрос, почему только спустя сутки сообщили о пожаре на подводной лодке "АС-31". Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем сразу и в полном объеме. Но вся информация о ЧП не будет разглашена, так как относится к разряду государственной тайны и является абсолютно секретной.

Журналистам "Комсомолки" удалось пообщаться с учительницей одного из погибших моряков. Она рассказала нам,что подводники ценою своей жизни спасли своих коллег.

Военный обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец, который побывал в Министерстве обороны и пообщался со своими источниками. Он рассказывает, в чем была причина аварии и чем на самом деле занимались подводники. Слушаем!