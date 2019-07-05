Парадоксы русской жизни: Чем меньше на селе остается хозяев - тем больше их наказывают

«Комсомолка» вспомнила об отставном офицере-подводнике Олеге Егоренкове, у которого похожим образом отобрали 61 гектар. Год спустя мы снова отправились к нему в гости, чтобы понять, почему он продолжает спорить с государством и что стало с теми участками, которых он лишился.

- …Смотри: обрабатывал или нет? - Мы с Олегом Егоренковым стоим на поле в синих зарослях фацелии, над которыми вовсю трудятся пчелы.

- Да. Вроде... - говорю, спотыкаясь о перевернутые пласты земли.

- Во-о-от! - тянет он. - Но, боюсь, что осенью приедут инспекторы, снова скажут, что не увидели обработку, и отнимать начнут…

О приключениях Егоренкова на Смоленщине «Комсомолка» рассказывала в прошлом году. Когда-то скупив на родине своего отца почти 300 гектаров земель сельхозназначения, тот загорелся идеей зажить новой крестьянской жизнью. Пробовал заниматься коровами, овцами, но главным стало устроительство питомника по выращиванию редких дальневосточных растений - лимонника китайского, груши уссурийской, бархата амурского, ореха айлантолистного и еще много чего краснокнижного. Он даже успел вовлечь в это дело единомышленников, которые высаживали в полях все новые орехи. Все вместе они мечтали, как однажды создадут на месте умерших деревень экопоселение, будут кормиться натуральными ягодами-фруктами, пить травяные чаи и наслаждаться сельской пасторалью.

Однако шесть лет назад на этой земле появились проверяющие от Россельхознадзора, и история пошла по другому пути...

ОТНЯЛИ 61 ГЕКТАР

«Земельный участок на 100% покрыт сорными растениями… Следы проведения агротехнических мероприятий по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы отсутствуют», - протоколы проверок, озвученные в суде, звучали как приговор, и вскоре Егоренков лишился 61 гектара земли.

…Больше часа мы идем к его (пока еще его) участкам. Он хочет показать место, где когда-то был родительский дом и где он обязательно поставит свой, а вокруг поселятся его друзья, также заразившиеся идеей жить на земле и сажать лесосады. Бывший подводник продолжает рассказывать об идее родовых поместьев, натуральности и о том, как здорово было бы заново заселить всю эту ныне безмолвную округу. Проходим сквозь густые запахи чабреца, ромашки, тысячелистника, а утыкаясь в плотное облако клубничного аромата, на целый час забываем, зачем и куда шли. А потом бывший штурман грустнеет - нам надо топать к участкам, которые больше ему не принадлежат. По высокой траве, по перелескам, некогда бывшими распаханными полями, мимо исчезнувших деревень и разбитых коровников.

- Пришли, здесь тоже питомник разводил, - извещает Егоренков, а я таращу глаза: перед нами совершенно заросшая поляна.

УЧАСТОК № 268

На одном из его бывших участков под № 268 - все точь-в-точь, как в определении суда: «наличие сорной растительности (100% от общей площади), наличие древесно-кустарниковой растительности»... Ни тебе стройных рядов саженцев, ни ухоженной земли, ни борозд - там и сям небольшие деревца, которые еще нужно найти в густой траве.

- Вот и проверяющие так же говорили - нет борозд, значит, не обрабатывал, - вздыхает он. - У всех сельхозземля почему-то с пашней ассоциируется. Но у этой земли нет конкретного назначения, сказано «для сельхозпроизводства», и все. А это может быть и пашня, и пастбище, и сенокос, и пасека, и питомник для саженцев - я сам могу вид деятельности назначить!

- Что-то не похоже на питомник-то, - замечаю.

- Потому что это не промышленный питомник, где на продажу растят. Замысел совершенно в другом - разведение краснокнижных дальневосточных деревьев в естественных условиях! Смотри! - раздвигает он траву. Там виднеется молодой кедренок. - Из 13 тысяч посеянных орешков взойдет только один, и он будет самым стойким! Вон орех растет, вон еще один и еще, вон лимонник под березой… Но ни Россельхознадзор, ни суды не верят, что я их сажал. И почему они стройными прополотыми рядами должны расти? Где это написано?

За несколько лет спора с государством энтузиаст прошел около сотни судов, потратив на это почти миллион рублей.

- Так проверяли же вас не кто-нибудь, а специалисты. Им виднее...

- Виднее, ага! - Энтузиаст смеется и зачитывает строчку из показаний инспекторов Россельхознадзора: «с огромным трудом были найдены несколько каких-то растений». Представляешь: «каких-то растений»!

- У нас законодательство вообще неоднозначное, и в этой части тоже, - расскажет позже об особенностях проверок юрист Сергей Алексеенков, защищающий Егоренкова в судах. - Доходит до абсурда. Спрашиваю у них: «Если вы проверяете эти земли, то должны понимать, какие саженцы он высаживает?», а они в открытую: «А мы не понимаем в них…» Вот еще: провели очередную проверку. Спрашиваю: «А как определили границы участка? Выписку заказывали?» «Нет, не заказывали». Все на глазок, оказывается. Потом еще один нюанс: из протокола выясняется, что они за час 11 участков прошли. А на следующей проверке фактически тратят полдня, чтобы обойти один. Егоренков постоянно пытается доказать, что все проверки липовые.

«НАЧАЛЬСТВО В МОСКВЕ СО СПУТНИКОВ СМОТРИТ»

Егоренков гадает, отчего же со стороны госорганов такое пристальное внимание к его персоне: то ли из-за несговорчивого соседа, которому не нравится, что кто-то рядом с ним хозяйничает, и поэтому строчит на него жалобы во все инстанции. То ли из-за того, что первый суд чиновники проиграли и теперь стараются за честь мундира.

В смоленском управлении Россельхознадзора тем временем уверяют: Егоренков не один такой, и за 2017 - 2018 годы они нашли в регионе 7292 заросших гектара, 1190 из них были изъяты, а 704 потом перепроданы.

Многие российские фермеры действительно замечают: лютовать за необработку Россельхознадзор особенно начал в последние два года.

- Всех знакомых штрафами запугали, - говорит знакомый животновод. - Раньше не трогали, понимали, что не в состоянии мы быстро от кустарников землю почистить, а теперь… Пришел к ним как-то: что делаете-то? Плечами пожимают: мол, начальство сидит в Москве и фото со спутников отсматривает. Увидят заросшую землю - и нагоняй: «Почему не изымаете? Взятки берете?»...

НУЖНЫ ПРАГМАТИКИ, А НЕ РОМАНТИКИ

И, судя по всему, Олегу Егоренкову помощи ждать неоткуда. Александр Семенов, глава Демидовского района, где когда-то московский садовод-затейник и скупил земли, признает, что району от бурной деятельности энтузиаста - ни горячо ни холодно.

- Я не вижу продаж от него, как сельхозпроизводителя его нет, - говорит он, подливая мне иван-чай. - Ну вот есть у тебя 200 гектаров - занимайся, докажи, что умеешь! В чем проблема? Пора прекращать с земельным безвременьем, пришло время возвращать землю в оборот!

И в чем-то он, конечно, тоже прав: районы кровно заинтересованы, чтобы на землю приходили люди с деньгами и техникой - это и новые рабочие места, и поток налогов в местные бюджеты. И с этой точки зрения Егоренков - человек абсолютно лишний для экономики. Району (и не только этому) нужны прагматики, а не романтики.

- А что будет с его землей, которую уже отняли?

- Это в Смоленске надо спросить, ею фонд госимущества занимается.

49 РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ

Несколько бывших участков Егоренкова без проблем обнаруживаются на сайте указанного фонда. Скоро с молотка должны уйти три из пяти изъятых кусков земли. А вот и тот самый участок 268, на котором мы недавно были. Начальная цена 1,23 гектара - всего 6080 рублей. 49 рублей 43 копейки за сотку. Поди очередь выстроилась за дармовщинкой?

- Это повторные торги, на первые никто не заявился, - ответили там. - Если снова хозяин не найдется, цена снова будет снижена, а потом отойдет муниципалитету… Сколько заявок сейчас - говорить не имеем права, но обычно северные районы области никого особенно не интересуют…

- Такие земли и впрямь мало кому нужны, - комментируют ситуацию бывалые аграрии. - Чтобы почистить один заросший лесом и кустарником гектар, нужно до 50 тысяч рублей потратить. И что потом - марихуану выращивать, чтобы окупить вложения?..

НЕНУЖНАЯ ЗЕМЛЯ

...Я снова еду по смоленской земле. За окном - бесконечный пейзаж из борщевика и перелеска. В одном только Демидовском районе из 32,7 тысячи гектаров сельхозземель сегодня заброшено и не используется 19,2 тысячи, - почти 60%. Да и работать особо некому: район давно в лидерах по «наибольшим показателям естественной убыли населения».

Ну и зачем тогда отнимали-то, если вместо того же Егоренкова с его идеей чудо-садов никто на эту землю не торопится? И, может быть, для этих никому не нужных территорий стоит сделать исключение из правил? Ведь мы же хотим возродить русскую деревню, так? Вот и тащить туда кого угодно. Под любым соусом. Благо таких городских романтиков, мечтающих вырваться из стекла и бетона на вольные луга, немало. И пусть себе создают «родовые поместья», сажают всякую экзотику, наполняя это занятие всякими самодельными философскими концепциями. Чудики? Может быть. Но на эти земли только такие и приходят. Нормальные-то вон давно из деревень в городские офисы посбегали, подальше от навоза и грязи…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья ШАГАЙДА, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС:

Это типично для всей страны

- К сожалению, борьба с необрабатываемыми землями становится основным направлением земельной политики. Эта ситуация типична для всей России. Кнуты от государства в виде проверок, штрафов и изъятия нужны там, где захвачены ценные для сельского хозяйства земли, есть люди или предприятия, которые хотят их использовать, а собственник не ведет сельского хозяйства или заламывает цену при аренде. Смоленская область к регионам, где есть конкуренция желающих работать на земле, не относится. Россельхознадзор получил функцию все проверять, но может наказывать лишь небольших производителей - крупные наймут юристов и из-за того, что в законе много огрехов, отобьются. Зачем сельхозчиновники это делают - абсолютно непонятно. Штрафуя маленьких собственников, которые потихоньку используют земли там, где других пользователей нет, они их вынуждают отказываться от земли. Откажутся, значит, не будет земельного налога - основы местных бюджетов. Еще парадокс: после того как изъятую землю не смогут продать два раза, ее обязан будет выкупить регион. А что он с ней, никому не нужной, делать будет - снова неясно… Да и где Смоленская область на это деньги найдет? Как наладит использование? А ее будут штрафовать, если не будет пользователя?

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Жители смоленской деревни Полуяново, подобно загадочному народу майя, ушли из своих жилищ и канули в неизвестность. Полуяново в 70 км от Смоленска на север. А до ближайшего городка Демидова 15 км по хорошей дороге. Иду я по деревенской улице. Всюду брошенные дома, сады. Яблоки, вишни, сливы наливаются сочной зрелостью. Дорога заасфальтирована. У каждого дома стоит колодец. Но я утоляю жажду в сей жаркий полдень гроздьями красной смородины. Место для жизни ну прямо райское. Что же людей заставило покинуть свои жилища: НЛО? Эпидемия? Египетское изгнание? Экологическая катастрофа? (подробности)