Как москвич решил обустроить в деревне райский сад, а местные жители оказались против

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-24T01:10:10+03:00

Бывший офицер-подводник купил на Смоленщине участки, чтобы возродить вымирающее село, откуда родом его предки. Но землю у него отбирают. Наш спецкор Николай Варсегов изучал эту историю [инфографика, фото]

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Жители смоленской деревни Полуяново, подобно загадочному народу майя, ушли из своих жилищ и канули в неизвестность. Полуяново в 70 км от Смоленска на север. А до ближайшего городка Демидова 15 км по хорошей дороге. Иду я по деревенской улице. Всюду брошенные дома, сады. Яблоки, вишни, сливы наливаются сочной зрелостью. Дорога заасфальтирована. У каждого дома стоит колодец. Но я утоляю жажду в сей жаркий полдень гроздьями красной смородины. Место для жизни ну прямо райское. Что же людей заставило покинуть свои жилища: НЛО? Эпидемия? Египетское изгнание? Экологическая катастрофа?

Чу! На самом конце деревни единственный жилой дом, в котором пенсионерка Галина Лукина ответила на терзавший меня вопрос:

- Работы нет, поэтому все уехали или померли. Было домов тут тридцать, и жизнь кипела, а теперь у нас бродят волки, кабаны и медведи.

Галина же не уехала из-за старых своих родителей.

Галина Лукина и её муж - последние жители деревни Полуяново.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЗДЕСЬ МОЛОКО ДЕШЕВЛЕ ВОДЫ

Полуяново далеко не единственная смоленская деревня, откуда бежал народ. А кои деревни еще и живы, так ненадолго уж. Там доживают пенсионеры. Молодежь в городах батрачит. Но многие в городе промышляют дурью или вредительством: раздают визитки прохожим, работают в казино подпольных, впаривают людям белиберду под видом лекарства всякого. Поэтому все поля в округе давно поросли травой, кустарником и деревьями.

Худо-бедно пустеющие деревни пока еще молоко дают. Старушки держат коров последних, надаивают по лету до 15 - 20 литров в день. Каждое утро по деревням едут закупщики. Берут молоко по 14 рэ за литр. Но деньги дают не сразу, с задержками до двух месяцев. Видно надеются - вдруг помрет старушка, что зря платить?

Заброшенные дома в деревнях Смоленщины.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

А молоко-то жирное, на свежих душистых травах. После его бодяжат где-то и продают в Москве рублей так уже за 80.

Та же Галина Лукина понимает, что сдает молоко лишь себе в убыток. Оно бы и бросить нафиг, но дурная привычка работать с детства - заставляет держать коров. А убытки свои она покрывает собственным ломовым трудом.

Пенсионерка Светлана Выборнова живет в деревне Андреево. Она кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Ветеран труда. Поэтому у Светланы самая гигантская в округе пенсия - 11 800 рублей. Есть у нее коровы и даже конь. Ну а сама Светлана пашет как стахановская лошадь, хоть и седьмой уж десяток ей.

Стахановка Светлана не видит рассвета сельского хозяйства.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Где найти мне Светлану Выборнову? - спрашиваю двух мужиков на лавочке.

- А я ее муж, - говорит один, - пойдем, покажу. Только она не будет разговаривать. Некогда ей, на земле работает.

«Странно, - подумалось мне, - а муж почему на лавочке?».

Идем по улице. На столбе гнездо, в нем три аистенка крупных.

Три аистенка в деревне Андреево.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Было четыре, - рассказывает муж, - но четвертого родители-аисты убили, потому что четверых не прокормить. Они, бывает, и до пяти рожают, но оставляют не больше трех. Такой уж закон природы.

После он показал мне женщину, которая энергично махала тяпкой. И снова пошел на лавочку.

Светлана охотно разговорилась. А на вопрос: «Почему муж не помогает?» - дала исчерпывающий ответ: «Потому, что мой муж не любит в земле копаться».

Сельское хозяйство, по мнению Светланы и прочих тружениц, уже не спасти ничем. Раньше трудиться-то было модно и даже весело. С 4-х утра и до поздней ночи. Бывало и песни пели. А ныне у молодежи задору нет. И когда старики умрут, умрет и хозяйство сельское.

«И станем мы жить по законам аистов», - подумалось мне, - избавляться от лишних».

ГОРОД СОСЕТ ЭНЕРГИЮ

Москвич Олег Егоренков, что купил здесь землю, тоже предрекает скорую пищевую проблему. Сейчас в России, как и почти на всей планете, переизбыток товару всякого, барахла ненужного, а питаются люди химией. Отчего толстеют и болеют. Скоро начнут бороться за чистый продукт, которого почти нет. Тогда деньги обесценятся, а мерилом богатства всякого станет чистое зерно, овощи, молоко, орехи…

Сам Олег в основном питается правильными дарами природы. Не ест мясного. Он энергичен, строен и здоров, хотя ему уж за шестьдесят.

Подмосковный дом Олега.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В этой умирающей местности еще с 2009 года Олег стал скупать у частников паи колхозные, чтобы создать здесь группу экопоселений «Счастливая земля».

А до того служил на Дальнем Востоке штурманом на подводной лодке. Ушел в запас капитаном третьего ранга. Переехал с семьей в Подмосковье. Занялся выпечкой, на чем и заработал денег. Но душа звала к садоводству. Сначала он создал на своем подмосковном огороде питомник редких пищевых и лекарственных растений. А после в Смоленской области, на родине своих предков, прикупил 300 га земли зв 800 тысяч рублей.

Еще на службе он очень увлекся приморской природой, о которой может долго и увлекательно рассказывать. В том суровом крае растет, плодоносит доледниковая флора уникальной целебности. А если она произрастает там, то должна расти и на среднерусских широтах. Сейчас у себя в Подмосковье он выращивает из семян всякие диковинные дальневосточные растения: лимонник, сливы, кедры, виноград и абрикос амурские, несколько видов орехов, всякие ягоды и целебные травы.

- Народ в городах умнеет, - говорит Олег. - А люди умные понимают, что в городе жизнь отрава. Город из человека сосет энергию.

Умные горожане, по мнению Олега, все больше мечтают переселиться на природу, но боятся пропасть там от одиночества. Поэтому им нужна община. Олег готов приютить людей на своих гектарах. Пусть строят себе коттеджи и выращивают продукт. Но не все так просто. Главная задача Олега возвести на части своей земли лесосад или пищевой лес (что это такое - см. графику).

"Через четыре года здесь будет лесосад!".Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Стал Олег налаживать это дело методом проб и ошибок. Орехи дальневосточные хорошо прорастали в его питомнике, а пересаженные на смоленский луг, они выживали только по 2 - 5 из сотни. Зато выживали самые сильные.

Что такое лесосадФото: Алексей СТЕФАНОВ

ВАЛИ ОТСЮДА!

Местные жители сразу невзлюбили энтузиаста. Особо пенсионер из деревни Крупенино - Капотин Владимир Ильич, активист от известной партии.

- При первой же нашей встрече, - вспоминает Олег Егоренков, - Капотин обложил меня трехэтажным матом: ты кто такой, чтобы тут наши земли скупать?! Я пытался объяснить, что нам лучше дружить и вместе делать полезное дело, но он ни в какую. Это, говорит, наша земля! И вали отсюда.

Олег человек не злой. Не пьет, не курит, не матерится. Пытается с каждым ладить. Горько было ему глядеть на спивающихся людей в деревне.

«Люди, вы почему так пьете?» - спрашивал он у местных. А те ему отвечали: «Пьем, потому что работы нет».

«А если вам дам работу и заработок хороший, вы пить не будете?» «Конечно, нет!»

…

Ага, сейчас!

Специально для отрезвления деревенских пьяниц купил он 41 породистую овцу и упитанную корову. Комбикорма завез. Просил за скотом ухаживать, покуда он будет в Москве. Вперед оплатил труды.

«Спасибо, кормилец! - сказали местные, - больше мы пить не будем. Ни одна ворсинка не пропадет с овцы!»

Когда же Олег вернулся, двадцать овец куда-то делись. Вместе с ними пропали и комбикорма. А корову свою он не узнал, настолько стала она тоща. Из глаз ее текли слезы, а из вымени недоенного - молоко. Нанятые работники не вязали лыка.

Олег высадил на своих лугах орехи и прочие растения. Но местные стали вредить. Когда отсутствовал, на его луга выгоняли свой скот, и посадки уничтожались. Два раза по веснам у него на лугах поджигали сухую траву. Гибли в огне посадки. А как-то к Олегу на луг свезли тонну мусора. Егоренков опять заявлял в полицию, но та отказалась расследовать. Подумаешь, мусор.

Здесь на лугу Олега недавно устроили свалку. Олег ее закопал.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

А тем временем главный недруг Олега - Владимир Капотин написал в Россельхознадзор пять жалоб с требованием отобрать у москвича землю, потому что москвич не пашет, не сеет! Но чиновники на жалобы не откликались, потому как в Смоленской области той земли заброшенной, непаханой, незасеянной - 354 000 га. И смешно из-за каких-то трехсот гектаров разбор устраивать. Тем более, что Егоренков аккуратно налоги платит.

Капотин не унимался, подал на Олега в суд за неиспользование земли. Но, естественно, проиграл. Разозлился тогда Капотин и, как шепнули мне в районной администрации - взял, да и написал жалобу самому Главному и Справедливому Человеку в России, а может быть и на всей планете. Дескать, в то время, когда вся страна и лично Вы борются изо всех сил с коррупцией, местная власть и суд покрывают зарвавшегося богатого москвича, плюя на совесть и на простых людей! Вот тут-то чиновники и перепугались!

Приехали на луга Егоренкова аж в марте. Раскопали метровый снег, увидели, что трава не скошена, акт составили! Олега оштрафовали, велели летом траву скосить. А про какой-то там лесосад и слушать не захотели.…Только снега растаяли, чиновники тут как тут: «Трава почему не скошена? Вы не выполнили наказ!» - «Так еще же никто не косит» - пытается возразить Олег. Но его не слушают, составляют акт. Приехали в третий раз - трава покошена.

Чиновники на лугах Олега.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но придраться надо. Иначе опять напишут, что областная власть заодно с москвичом «барыгой» и супротив трудящегося народа!

И тут один из чиновников увидел следы копыт: «Что это?!» - «Это местные на моих лугах втихаря коров пасут, когда я в Москве бываю» - пояснил Олег. «Ага, - обрадовались чиновники, - следы копыт портят плодоносную почву. Вы должны были это устранить, но не устранили!». Ну и опять составили они акт, что Егоренков землю не обрабатывал. Так районный, а после и областной - суды постановили отнять у Егоренкова 54 гектара.

СПОРНЫЙ ЛУГ

На днях опять собралась комиссия по поводу еще трех гектаров у деревни Крупенино, которые, по очередному заявлению Капотина, Олег тоже не обрабатывал. Районный судья Андрей Цветков вместе с областными чиновниками приехал на спорный луг. Олег показывал судье и товарищам посадки орешника. Судья просил каждое дерево запротоколировать. Внимательно так расспрашивал о пользе лесосадов, возмущался даже, что здешняя полиция не стала искать злодеев, устроивших свалку на землях Егоренкова. Даже судья Олегу советовал высаживать тут не только дальневосточные, но и местные плодовые растения, которые приживутся гораздо лучше. А 13 июля опять был суд, где одна чиновница заявила, что почва на этих трех га у деревни Крупенино портится, потому что ее не пашут.

- Вы проводили химические анализы, которые доказывают, что почва портится? - спросил адвокат Олега. На что чиновница ответила, оно и без анализов понятно, что портится. После судья Цветков присудил изъять у Олега и эти 3 гектара с посадками орешника.

В перспективе же, надо думать, у Егоренкова примутся изымать оставшиеся 243 га, чтобы не было больше ни у кого повода жалобы-то в Москву писать, подозревать в коррупции честных судей и власть смоленскую.

- После изъятия эти земли перекупите вы?» - спросил я у Владимира Капотина, который жаловался.

Владимир Капотин пытается выгнать садовода Олега со смоленских земель.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Мне они даром не нужны! - отрезал Владимир Ильич. - Мне просто обидно, что мы в колхозе всю жизнь на этих землях трудились, а тут приехал этот москвич и все скупил! Думает, если у нас денег нет, а у него деньги есть, так и ему все можно?

- Ну ладно, - спрашиваю Капотина, - вам эти земли не нужны, вы полагаете, что их купит какой-то фермер и развернет тут хозяйство?-

- Да никто их не купит, просто зарастут лесом, и все! - отвечает он. - Тут этой земли немеряно и поближе к дороге есть. Никто ей не занимается. Вон у меня за домом (такая-то) московская фирма еще много лет назад двести гектаров земли купила. И никто на этой земле не бывал. Я им звоню недавно, спрашиваю, вы собираетесь что-то делать? А они мне - вы кто такой и какое ваше дело? Говорю, что я местный житель. Они отвечают, если хотите что-то на этой земле делать, так и делайте. Мы не возражаем. Ага, я там что-то оборудую, а они потом приедут и снесут. В общем бардак у нас в области полный с этой землей. И департамент сельского хозяйства, и прочие власти ничего не могут. Вот нас тут волки одолевают! Я жалуюсь, а мне отписки идут, мол, сам виноват, не там овечек пас.

НАПАДЕНИЕ ВОЛКОВ

6 июня волки ночью слопали у Капотина 11 овец. Хозяин обнаружил лишь их останки. Еще 14 овечек пропали без вести. Наверное волки их увели с собой. Мне ранее егеря рассказывали про такой волчий обычай. Капотин написал в областной департамент лесного хозяйства, требуя застрелить злодеев. Показывает мне ответ департамента, из которого следует, что во всем Демидовском районе обитают 5 волков, и это не превышает норму. Что в деревню Крупенино выезжал их инспектор и никаких там волков не видел. Что пострадавшие овцы находились вне загона. И, наконец, собственник сам несет бремя содержания своего имущества, согласно статьям таким-то. Вот посмотреть бы, как забегают эти чиновники, когда Капотин напишет на них жалобу Кому надо.

Просто так он не отступит. Когда 12 июля на спорные 3 гектара выезжала комиссия и судья Цветков, был там и Капотин. Олег Егоренков опять и прилюдно предложил Капотину помириться. «Ни за что!» - отрезал Капотин.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

За кем останутся поля сражений

По заявлениям адвоката Олега - Сергея Алексеенкова, его подзащитный не нарушил ни одного положения об использовании земли. У противной же стороны нету ни одного серьезного аргумента, чтобы ставить вопрос об изъятии гектаров Егоренкова. Но как мне видится: ни областные власти, ни суды не хотят в глазах обывателей выглядеть пособниками «богатого москвича, который может тут всё и всех купить». Не хотят очередных жалоб в Москву, а то и, упаси Господи, московских комиссий. Поэтому проще пойти на поводу у жалобщиков, чем писать тома объяснений в столичные инстанции, что по законам Егоренков имеет право.

Поэтому судьба оставшихся у Егоренкова 243 га пока непонятна. Если народ и пресса поддержат Егоренкова, то эти гектары могут за ним оставить. Однако Егоренкову нужны единомышленники для созидания на его лугах. Ведь получается же у других подвижников создавать экопоселения на пустых землях. Примеров тому немало. Горожан, желающих вырваться из городов на волю, действительно все больше и больше. То тут, то там появляются экоселения. Недавно мы написали о поселке программистов на Вятке, который обосновали с нуля москвичи, питерцы и жители других городов. Как заметил один философ - мы живем в мире, в котором природа кончилась. Поэтому и народ стремится в ее остатки. Однако же по России этой природы еще немало. И если к ней подойти с умом, то природа опять размножится. Мы с интересом поизучаем на форуме толковые советы от наших читателей по освоению экологически чистых лугов Смоленщины. А на героя наших раздумий можно выйти через фейсбук или по электронной почте: infovalentin@gmail.com