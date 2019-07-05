2019-07-05T12:11:05+03:00
Экономика

В Петербурге пройдет фестиваль русской рыбы

Гостей праздника ждут кулинарное шоу, дальневосточная уха и чемпионат по рыбному барбекю
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В Петербурге пройдет фестиваль русской рыбыВ Петербурге пройдет фестиваль русской рыбы
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Кулинарное шоу на гигантском гриле, уха в 1200-литровом котле, чемпионат по рыбному барбекю, мастер-классы от шеф-поваров – все это ждет гостей городского праздника-фестиваля «День рыбака», который состоится 13 и 14 июля в Приморском парке Победы Северной столицы.

Массовым народным гулянием завершатся главные события российской рыбохозяйственной отрасли - III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут накануне в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Фестиваль также приурочили к профессиональному празднику отраслевиков – Всероссийскому дню рыбака, который отмечается в стране во второе воскресенье июля.

Гости праздника станут свидетелями грандиозного кулинарного шоу - на огромных вертелах и в коптильне, оформленных в стиле «стим-панк», приготовят крупного свежевыловленного лосося, доставленного специальным рейсом из Камчатки. А в котле на 1200 литров повара сварят дальневосточную уху по уникальному рецепту.

Мастерство приготовления рыбы на гриле также продемонстрируют участники чемпионата по рыбному барбекю. Гости праздника станут членами жюри для 12 команд поваров-любителей, которые будут соревноваться в умении готовить морепродукты на огне.

Советы как правильно выбирать, хранить и готовить различные виды рыбной продукции дадут шеф-повара ведущих рыбных ресторанов Санкт-Петербурга, таких как гастропаб CraftyCrab, Sea Food Bar, Питерский OFYREST и другие. Мастера кулинарии также поделятся авторскими рецептами блюд из рыбы и морепродуктов и продемонстрируют свои умения.

На празднике будет организована ярмарка-продажа, где по доступным ценам посетители смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты, добытые в основных промысловых регионах России.

Праздничную атмосферу фестиваля создадут творческие коллективы, которые приготовили веселую развлекательную программу для гостей всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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